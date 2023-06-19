جيش الاحتلال يعلن إصابة مروحية “أباتشي” بنيران المقاومة الفلسطينية في جنين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة مروحية تابعة له من نوع “أباتشي” بنيران أفراد المقاومة الفلسطينية في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، خلال مواجهات اندلعت في وقت سابق اليوم الاثنين، بينما تم إعطاب 7 عربات عسكرية.

وقال في بيان نقلته وسائل إعلام إسرائيلية بينها قناة “كان” الرسمية إن الجيش يستعد لشن ما سمّاها “هجمات انتقامية” بعد العملية في جنين.

وأوضح جيش الاحتلال أن المروحية أصيبت بنيران فلسطينيين خلال العملية لكنها استمرت في العمل، بعدما هرعت المروحيات الحربية لمساعدة القوات في الميدان، حسب البيان.

وفي وقت سابق اليوم، نشرت “قناة كان” مقطع فيديو يوثق إطلاق مروحية إسرائيلية صاروخا تجاه هدف، قبل أن تطلق أيضا شعلات حرارية لتضليل أي صاروخ أرض-جو يتم إطلاقه باتجاهها.





وهذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها مروحيات إسرائيلية في عمليات عسكرية بالضفة منذ عام 2002 خلال الانتفاضة الثانية التي اندلعت قبل ذلك بعامين.

وبحسب بيان الجيش، فإن 7 عربات عسكرية جرى إعطابها نتيجة تفجير عبوات ناسفة، خلال العملية التي استمرت 12 ساعة.

لحظة تفجير 🔥 مركبة عسكرية للاحتلال بعبوة ناسفة خلال اقتحام مخيم #جنين pic.twitter.com/jcfyVDQpFS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 19, 2023

وأصيب 7 جنود إسرائيليين في كمين نصبه أفراد المقاومة الفلسطينية لمدرعة إسرائيلية أثناء اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن الجنود التابعين لوحدة المستعربين أصيبوا بجروح بين طفيفة ومتوسطة، إثر تفجير مدرعة أقلتهم خلال الانسحاب من أحد المواقع في جنين.

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إعطاب 7 آليات عسكرية مصفحة وإصابة مروحية تابعة لسلاح الجو بإطلاق نار خلال الهجوم على #جنين pic.twitter.com/bUWpCziIQK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 19, 2023

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش اعترف بضرورة القيام بعمليات تصفيح إضافية للآليات العسكرية، وذلك بعد إعطاب مصفحة تابعة له من نوع (بانثر).

من جهتها، قالت القناة الـ12 العبرية (خاصة) إن عددا كبيرا وغير معتاد من العبوات استُخدمت ضد القوات الإسرائيلية في جنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 5 شهداء و66 مصابا، بينهم 18 في حالة خطرة.

ومنذ أكثر من عام، يواصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات بالضفة الغربية تتركز في مدينتي نابلس وجنين بدعوى ملاحقة مطلوبين، ترافقها عادة مواجهات بين الطرفين وتبادل لإطلاق النار.