بعد تعرضهم لإطلاق نار.. الجيش السوداني ينفي علاقته باستهداف وفد الصليب الأحمر

قال الجيش السوداني إن التخطيط لإجلاء عدد من جرحى القوات المسلحة بواسطة ممثلي الصليب الأحمر من منطقة الخرطوم بحري إلى أم درمان تم في إطار ترتيبات الهدنة المتفق عليها.

وأفاد الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، اليوم الاثنين، بأن ممثلي الصليب الأحمر باشروا التحرك من مدني لتنفيذ عملية الإجلاء، حيث أفادوا بأنهم وصلوا إلى نقطة بداية الاجلاء في بحري في تمام الساعة 10:07.

وأضاف في بيان عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك أن ممثلي الصليب الأحمر أفادوا بتعرضهم لإطلاق نار من قِبل قناص فوق كوبري كوبر، في الساعة 10:49 صباحا، وهي إحدى المناطق التي يوجد بها أفراد “مليشيا” قوات الدعم، وليس للجيش أي قوات بها، على حد وصف البيان.

وأشار الجيش إلى “الاتفاق على بروتوكول مع ممثلي الصليب الأحمر بشأن تفاصيل عمليات الإجلاء -مرفق به خريطة محددة للتحرك- لافتا إلى أن ممثلي الصليب الأحمر لم يتقيدوا مطلقا بهذا البروتوكول”.

وأكد الجيش أن “إصرار وفد الصليب الأحمر على اصطحاب ممثل للمتمردين (قوات الدعم السريع) في عمليات الإجلاء، أمر مخالف للبروتوكول المشار إليه”.

وشدد بيان الجيش على أن “وفد الصليب الأحمر لم يصل مطلقا إلى نقطة إجلاء الجرحى في مستشفى بحري”، كاشفا عن أنه “اتبع السيناريو السابق نفسه، مما تسبب في عرقلة العملية”.

وقال الجيش “ما حدث يشير بوضوح إلى أن هنالك من يتعمد إعاقة إجلاء مصابي القوات المسلحة، ويسوق حججا واهية لأسباب يعلمها، حيث لا يُعقل أن تعرقل قواتنا إجلاء جرحاها وهي الطرف المستفيد”.

وأعرب الجيش عن أمله أن “يقوم الصليب الأحمر بمهمته الإنسانية طبقا للمبادئ التي تحكم عمله والبروتوكول المتفق عليه، بما يضمن نجاح مهمته بكل حيادية وتجرد”.

بيان الدعم السريع

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات الدعم السريع في بيان إصابة ضابط من قواتها المشرفة على عملية إجلاء جرحى قوات الجيش، وقالت إن ذلك عرّض حياة أفراد بعثة الصليب الأحمر المشاركة في العملية للخطر.

وذكرت في بيان أن الجيش شنّ صباح اليوم “هجوما غادرا على قواتها أثناء تحركها برفقة بعثة الصليب الأحمر الدولي لإجلاء 35 جريحا من قوات الجيش بالمستشفى العسكري بحري”.

وقال البيان “بحسب اتفاق مسبق بين وفد قوات الدعم السريع والجيش في منبر جدة وبعثة الصليب الأحمر الدولي بإجلاء جرحى قوات الجيش، تحرك وفد من قوات الدعم السريع برفقة الصليب الأحمر”.

في تصرف جبان شنت مليشيا البرهان الانقلابية صباح اليوم، هجوماً غادراً على قواتنا أثناء تحركها برفقة بعثة الصليب الأحمر الدولي لإجلاء عدد 35 جريحاً من قوات الانقلابيين متواجدين بالمستشفى العسكري بحري.

وأسفر الهجوم عن إصابة أحد الضباط المشرفين على عملية الإخلاء وتعريض حياة أفراد… — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) June 19, 2023

وأضاف البيان “عند آخر نقطة في مناطق سيطرة قواتنا التي كان مقررا أن يتوجه بعدها وفد الصليب الأحمر لبدء عملية الإجلاء حسب الاتفاق، أطلق الجيش النار بكثافة على الوفدين”.

وقالت قوات الدعم السريع إن ذلك “مخالف لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إلى جانب كونه يشكل انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية المعلنة” وأعلنت إدانتها ذلك.

وقف العنف ضد عمال الإغاثة

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أكد ضرورة وقف العنف والهجمات ضد عمال الإغاثة والبنية التحتية المدنية والإمدادات الإنسانية في السودان.

وقال غوتيريش “أحث طرفي الصراع على الالتزام بتعهداتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لحماية المدنيين وتمكين العمل الإنساني”.

كما ناشد أطراف النزاع وحكومات البلدان المجاورة أن تبذل قصارى جهدها لتمكين عمال الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى جميع المحتاجين، سواء داخل السودان أو عبر الحدود.

ومنذ منتصف إبريل/ نيسان الماضي، تشهد الخرطوم ومدن أخرى اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، بينما تواصل وساطات إقليمية ودولية محاولات التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.