إعلان تشكيلة الحكومة الكويتية الجديدة

أعلن في الكويت عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بعد أيام من صدور أمر أميري بتعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مرسومًا أميريًا صدر، الأحد، بالتشكيل الجديد للوزارة موقّعًا من ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

وتضم الحكومة الجديدة 15 وزيرًا، وتضمّن التشكيل الجديد تعيين الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية، والشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع، والشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وزيرًا للخارجية.

كما شملت الحكومة الجديدة تعيين سعد البراك نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للنفط ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ومناف عبد العزيز الهاجري وزيرًا للمالية.

نص مرسوم تشكيل الوزارة الجديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح https://t.co/dAmQZHFRmA#كونا #الكويت pic.twitter.com/yP7tNCTnZL — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) June 18, 2023

وفي 13 يونيو/حزيران الجاري، صدر أمير أميري بـ”إعادة تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة”.

وفي 7 يونيو، صدر أمر أميري بقبول استقالة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، من رئاسة الحكومة مع الاستمرار بتصريف الأعمال، وذلك عقب إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة التي شهدتها البلاد في السادس من الشهر الجاري.

وتولى أحمد نواف الأحمد الصباح منصب رئيس الوزراء لأول مرة في يوليو/تموز 2022.

ومن المقرّر أن يبدأ مجلس الأمة المنتخب، الثلاثاء، الفصل التشريعي الجديد بعقد أولى جلساته.