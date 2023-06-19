أقارب لضحايا مركب المهاجرين يتهمون اليونان بالتسبب في غرقه (فيديو)

اتهم أحد أقارب ضحايا مركب المهاجرين الغارق في مياه البحر المتوسط خفر السواحل اليوناني بالتسبب في غرقه.

وقال محمد إسماعيل، وهو مصري مقيم في ميلانو، في لقاء مع “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر إن أقارب الضحايا من المقيمين في دول الاتحاد الأوربي يعتزمون إقامة دعوى قضائية ضد السلطات اليونانية، لتسبب خفر السواحل اليوناني في غرق المركب سواء عن عمد أو بسبب سوء التصرف.

وأوضح أن 6 أشخاص فقط نجوا من بين مجموعة كانت تضم 36 شابًا من بلدته التابعة لمحافظة الشرقية، شرق القاهرة، كانوا على متن المركب.

وذكر إسماعيل، نقلًا عن رواية أحد الناجين، أن المركب أبحر من ليبيا باتجاه إيطاليا فجر الجمعة، قبل أن تتعطل البوصلة يوم الأحد مما أفقدهم القدرة على الحركة.

وأضاف أن الماء والغذاء الذي كان على متن المركب انتهى مما تسبب في وفاة عدد ممن كانوا على متنها.

وقال إسماعيل إن خفر السواحل اليوناني لم يستجب لنداء الاستغاثة الأول، مما دفعهم للاستغاثة بالسلطات الإيطالية التي أبلغتهم أنهم في منطقة تخضع للسلطات اليونانية.

وأضاف أن اليونان أرسلت طائرة ألقت لهم بماء وغذاء.

واتهم إسماعيل خفر السواحل اليوناني بإغراق المركب بسبب الطريقة الخاطئة لسحب القارب، رغم الرواية الرسمية بأن من كانوا على متن القارب هم من تسبب في غرق المركب بعد أن فكوا الحبال رافضين سحبهم إلى اليونان.





بدوره، قال علي الفالح، وهو سوري، إن اثنين من أقاربه في عداد المفقودين، فيما نجا اثنان آخران.

وأضاف الفالح أن هناك تساؤلات بشأن غرق المركب، وهل كان هناك تعمد أم أن الحادث وقع نتيجة لقلة الخبرة؟

وذكر أن هناك شحًا في المعلومات من جانب السلطات اليونانية، مطالبًا إياها بإبلاغ الأهالي بمصير المفقودين من أقاربهم.





وفي مدينة “كالاماتا” اليونانية، تجمع عدد من المصريين أمام أحد مستشفيات المدينة للاستفسار عن ذويهم في الحادث.





وغرق ما لا يقل عن 78 شخصًا في الحادث، وتقول منظمات دولية نقلًا عن الناجين إن المركب كان يقل نحو 750 شخصًا، بينهم عدد كبير من الأطفال.