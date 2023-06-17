وزير الخارجية السعودي: سنفتتح سفارتنا في طهران قريبا وندعو الرئيس الإيراني لزيارة المملكة (فيديو)

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، إنه سيتم افتتاح سفارة بلاده في العاصمة الإيرانية طهران قريبًا، كما أنه سينقل إلى الرئيس الإيراني دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي في طهران، عقده بن فرحان ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على هامش زيارة وزير الخارجية السعودي التي تُعَد الأولى منذ 10 سنوات، وبعد قطيعة دامت 7 سنوات.

وأشار الوزير السعودي إلى ما تم من إجراءات استئناف عمل السفارة الإيرانية في الرياض وقنصليتها في جدة، وأضاف “سيتبعها قريبًا افتتاح السفارة السعودية في طهران”.

وتابع بن فرحان “أقدّم شكري وتقديري للخارجية والحكومة في إيران لما قدموه من تسهيلات من أجل عودة بعثات المملكة للعمل”.

وأكد وزير الخارجية السعودي أنه سيلتقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وسينقل إليه دعوة المملكة لزيارتها قريبًا.

وأشار إلى أن المباحثات مع الجانب الإيراني اتسمت بالإيجابية والوضوح، لافتًا إلى حديثه عن ضرورة خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.

بدوره، أكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده ستعمل مع السعودية لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

وأضاف “ناقشت مع نظيري السعودي تطورات الأوضاع في السودان والأراضي الفلسطينية المحتلة”.

فيديو | وصول وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى ⁧طهران⁩ في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الإيراني#الإخبارية pic.twitter.com/tL08YACBJL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 17, 2023

وفي وقت سابق اليوم، عقد وزير الخارجية الإيراني ونظيره السعودي لقاءً ثنائيًّا في طهران.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن اللقاء بين وزيري الخارجية الإيراني والسعودي يُعَد الثالث من نوعه، عقب اتفاق البلدين على استئناف العلاقات الثنائية.

ومن المقرر أن يلتقي أعضاء الوفد السعودي مع نظرائهم الإيرانيين خلال الساعات القادمة، لاستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة السبل الكفيلة بتوسيع العلاقات بين طهران والرياض، وتعاون البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية.

وكان بن فرحان قد التقى أخيرًا عبد اللهيان في كيب تاون، عاصمة جنوب أفريقيا، وأجرى معه محادثات.

وتأتي الزيارة بعد لقاءات جمعت الوزيرين على هامش اجتماع أصدقاء “بريكس” في جنوب أفريقيا، وفي العاصمة الصينية، حيث اتفقا على متابعة تنفيذ اتفاق بيجين.