البرازيل.. العثور على خطة انقلاب عسكري على هاتف مساعد بولسونارو

أعلنت الشرطة الاتحادية في البرازيل، اليوم السبت، العثور على وثيقة على هاتف أحد مساعدي الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، تحوي خطة تفصيلية لتنفيذ تدخّل عسكري لمنع تسليم السلطة في البلاد، بعد انتخابات العام الماضي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن تقرير للشرطة الاتحادية، أن الخطة عُثر عليها على الهاتف المحمول للضابط في الجيش ماورو سيد، وهو من المساعدين الشخصيين لبولسونارو، وظل مساعدا له بعد انتهاء ولايته الرئاسية.

ولم تتضح بعد الجهة التي وضعت الخطة، وما إذا كانت قد وصلت وقتها لبولسونارو الذي خسر الانتخابات الرئاسية في أكتوبر/ تشرين الأول، أمام منافسه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وأظهر تقرير للشرطة، أن مساعد بولسونارو -وهو قيد الاعتقال لتزويره بطاقة تطعيم بولسونارو ضد كوفيد 19- سعى أيضًا للحصول على مشورة قانونية بشأن تلك الخطة.

Rapaz… Arquivos do celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, detalham plano do golpe. Mensagens e documentos revelam roteiro para anular as eleições. @VEJA pic.twitter.com/43C5yI594O

— Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) June 15, 2023