أوكرانيا تعلن تقدمها جنوبا وروسيا تؤكد نشر أولى دفعات أسلحتها النووية في بيلاروسيا

قال قادة بالجيش الأوكراني أمس الجمعة إن القوات الأوكرانية تتقدم في القطاعات الجنوبية في إطار هجومها المضاد على القوات الروسية.

وجاء أحدث تقرير عن الهجوم المضاد إضافة إلى تقرير عن “مقاومة بائسة” من القوات الروسية بالشرق، في الوقت الذي أشار فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أهمية الهجوم المضاد.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور “كل جندي، كل خطوة جديدة نتخذها، كل شبر يحرر من الأراضي الأوكرانية له أهمية قصوى”.

ولم تعترف روسيا رسميًّا بتقدم القوات الأوكرانية في المراحل الأولى من هجومها المضاد، بل قالت إنها كبّدت تلك القوات خسائر فادحة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

In just one day, Ukrainian air defense shot down 6 out of 6 «undownable», «no analogues», «hypersonic» air-launched ballistic Kinzhal missiles.

russia lies. Always. pic.twitter.com/uV9qBNCKFm

— Defense of Ukraine (@DefenceU) June 16, 2023