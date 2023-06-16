معاناة في الشتاء والصيف.. الجزيرة مباشر ترصد معاناة اللاجئين السوريين في لبنان (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر معاناة اللاجئين السوريين في مخيم “تل الحياة” شمالي لبنان في ظل ارتفاع درجات الحرارة ونقص الإمكانيات.

وفضلا عما يعانيه اللاجئون السوريون في لبنان والنازحون إلى الشمال السوري من برد قارس وأمطار غزيرة في الشتاء، يعانون هناك أيضًا ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة في الصيف.

ويتكون جزء كبير من خيام اللاجئين من النايلون والبلاستيك لتقيهم برد الشتاء، لكن ذلك يرفع درجات الحرارة داخل الخيام بشكل كبير في فصل الصيف.

وقال لاجئون للجزيرة مباشر، إنهم لا يستطيعون البقاء في الخيمة في الصباح لشدة الحرارة داخلها، بل إنهم يجدون صعوبة في النوم فيها في الليل.

وأظهرت الكاميرات استخدام اللاجئين لوسائل بدائية تعود إلى مئات السنين للتخفيف من شد الحر داخل المخيمات.

وقام سكان المخيم برش المياه حول الخيام وفوقها، كما رفعوا الشوادر قليلًا ليمر بعض الهواء داخل الخيمة فيقلل من الحرارة.

وقال أحد سكان المخيم إنه في كل صباح يأخذ أسرته للجلوس في ظل أحد الأشجار، والمكوث هناك طيلة النهار، ثم يعودون ليلًا إلى الخيمة.

وقال آخر إنه يضع منشفة في الماء ثم يضعها على رأسه لحماية نفسه من أشعة الشمس الحارقة.

ويعاني لبنان من صعوبات اقتصادية كبيرة، تسببت في صعوبة توصيل الكهرباء إلى المواطنين بشكل دائم، وبالطبع طالت هذه الأزمة مخيمات اللاجئين، وأكد سكان المخيم أن الكهرباء لا تصل إليهم إلا ساعة واحدة فقط يوميًّا.

وطالب سكان المخيم أهل الخير بمحاولة إيجاد حل لهم، بتوفير الكهرباء مدة أطول وتوفير المراوح، وأشاروا إلى أن المخيم به العديد من الأطفال والكبار الذي لا يستطيعون تحمل شدة الحر.