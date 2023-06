عمدة أمريكي مسلم: بسبب قائمة “مراقبة الإرهاب” أُضايَق في المطارات وسُحبت دعوة لزيارتي البيت الأبيض (فيديو)

كشف تقرير نشره مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) عن إدراج 350 ألف مسلم على قائمة “مراقبة الإرهاب” الخاصة بالمباحث الفدرالية الأمريكية (إف بي آي)، وأشار التقرير إلى أن القائمة شملت محمد خير الله عمدة إحدى مدن ولاية نيوجيرسي، حيث منعته المباحث الفدرالية من تلبية دعوة لحضور البيت الأبيض.

واستغرب خير الله -وهو عمدة مدينة بروسبكت بولاية نيوجيرسي- وجود هذه القائمة عمومًا ووضعه هو فيها خصوصًا، واعتبرها جرمًا ضد الدستور الأمريكي.

وقال خير الله خلال مداخلته مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، إنه سافر إلى الولايات المتحدة قبل 30 عامًا، وتحديدًا عام 1991، وقضى أغلب مدة إقامته بها في العمل التطوعي، لكنه حتى وهو مواطن أمريكي يتعرض لمضايقات في المطارات ويوقف ويُحتجز كثيرًا لأسباب لا يعملها.

Our report found that overwhelming majority, estimated to be around 98 percent, of names on the watchlist are Muslim names. 2/5

وطالب خير الله بحقوقه الدستورية، وقال “إذا كان هنالك أي تهمة اتجاهنا، يجب أن تكون واضحة وعلنية، الدستور الأمريكي ينص على أنه لا يمكن أن تحتجز أي شخص بدون أن توجه له تهمة”.

وأضاف “رغم أنني عمدة إحدى مدن ولاية نيوجيرسي أكثر من 17 عامًا، وأعمل في المجال التعليمي مع طلاب أقل من 18 عامًا، فإنه إلى الآن تتم مضايقتي في المطارات دون أن يقول لي أي شخص ما هي تهمتي”.

وتابع “منصبي كعمدة وكمعلم يعني أنني بأي شكل من الأشكال لست خطرًا على أحد، كيف يتركونني أعمل في البلدية وفي المدارس، بينما لسبب ما أكون خطرًا في المطار وفي المعابر الحدودية”، مؤكدًا أن هذا جرم ضد الدستور الأمريكي.

وقال إن آخر هذه المضايقات كان “إزالة الدعوة التي وجهت إليّ من البيت الأبيض قبل شهر ونصف تقريبًا، لحضور احتفالات العيد”، كما أشار إلى أن مضايقاته بدأت عام 2019، أي قبل 4 سنوات.

وكانت مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية قد أكد أنه حصل على القائمة من مخترق سويسري سربها على شبكة الإنترنت، وأن المسلمين يمثلون 98% من مجمل الأسماء الواردة فيها.

وبحسب التقرير، يواجه الأشخاص المدرجون في قائمة المراقبة مجموعة من التحديات، منها قيود على السفر، وقضايا الهجرة، واللقاءات بشكل دوري مع مكتب التحقيقات الفدرالي، وحالات عنف الشرطة، وصعوبات الحصول على التصاريح والتراخيص، إضافة إلى الحدّ من الوصول إلى المباني الحكومية.

.@POTUS has the ability to end the use of watchlist. He must do so. This mistreatment of American Muslims never convicted of a crime must end. 5/5

