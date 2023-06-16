“ساعد المواطنين بتلك الأموال”.. أردوغان يرفض طلب رئيس بلدية بولو المعارض لبناء تمثال له

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلب رئيس بلدية بولو، تانجو أوزجان، التابع لحزب الشعب الجمهوري المُعارض، إذنًا لبناء تمثال للرئيس التركي.

وجاء في بيان الرئاسة التركية، الجمعة، أنه “سيكون من الأنسب تقديم المساعدة لمواطنينا في بولو بحجم تكلفة بناء التمثال”.

وكان أوزجان غرّد عبر حسابه في تويتر خلال إبريل/نيسان الماضي قائلًا “كلمة شرف، إذا فاز طيب أردوغان في الانتخابات، سأبني له تمثالًا في أكثر الأماكن وضوحًا في بولو”.

ولاحقًا، أقدم شباب من حزب العدالة والتنمية في ولاية بولو (شمال) على إحضار أكياس من الأسمنت إلى مقر البلدية من أجل مطالبة رئيسها بالوفاء بوعده بعد فوز أردوغان بولاية جديدة في انتخابات الإعادة التي جرت في 28 مايو/أيار الماضي.

Seçimlerden önce “PKK ile çözüm sürecinde kirli pazarlıklar yapan, FETÖ ile kol kola yürüyen, milleti açlıkla imtihan eden RTE, seçimi bir kez daha kazanırsa Bolu’nun en görünür yerine devasa bir heykelini dikeceğim” diye bir tweet atıştım. Geçtiğimiz gün sözümü tutabilmek için… pic.twitter.com/K4UFfi6ZyW — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) June 16, 2023

ونشر أوزجان، الثلاثاء، تغريدة عبر تويتر قال فيها “لقد وجهت تغريدة للرئيس أردوغان قبل الانتخابات، ليتني لم أنشرها، لكن الكلمة تخرج من فم الشاب مرة واحدة”.

وأضاف أنه “وفقًا للتشريع، يجب الحصول على موافقة الشخص من أجل إقامة تمثال لشخص على قيد الحياة”.

Recep Tayyip Erdoğan’a seçimden önce bir tweet attım, atmaz olaydım… Laf delikanlının ağzından bir kere çıkar. Fakat mevzuata göre yaşayan birinin heykelinin dikilmesi için kişiden muvafakat alınması lazım. Ben de sözümü tutabilmem için Sayın Cumhurbaşkanı’na mektup yazdım ve… pic.twitter.com/HOXDVKbsIp — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) June 13, 2023

وتقدم أوزجان بطلب رسمي للرئاسة التركية للحصول على تصريح من أردوغان من أجل بناء تمثال له.

وعرف أوزجان بعدائه للمهاجرين واللاجئين، وأثار الجدل أكثر من مرة بتصريحاته المثيرة ضدهم، ومن ذلك إعلانه خطة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم عبر إنشاء مخيمات ووضعهم فيها.