الثانية في 3 أيام.. الجيش الأردني يسقط مُسيّرة حاولت تهريب أسلحة من سوريا

أعلن الجيش الأردني، الجمعة، إسقاط طائرة مُسيّرة داخل أراضيه، بعد أن حاولت اجتيازها بطريقة غير نظامية، وكشف أنها كانت تحمل قطع أسلحة قادمة من سوريا إلى الأردن.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية لوكالة الأنباء الرسمية، إن “القوات المسلحة تتعامل بحزم مع أيّ تهديد على الواجهات الحدودية، وأيّ مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه”.

وذكر بيان للجيش أن الطائرة هي الثانية خلال 3 أيام، إذ أعلن الجيش الأردني، الثلاثاء، إسقاط طائرة مُسيّرة قادمة من سوريا حاولت اجتياز الحدود الأردنية وهي محملة بالمخدرات.

وفي 25 فبراير/ شباط الماضي أعلن الجيش الأردني إسقاط طائرة مُسيّرة قادمة من سوريا وهي تحمل قنابل يدوية وبندقية.

ويعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات قادمة من الأراضي السورية.

وتفيد السلطات الأردنية أن “85% من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب إلى خارج الأردن، وخصوصا إلى السعودية ودول الخليج”.

وتوعد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في 22 مايو/ أيار الماضي “بضرب عصابات المخدرات المحلية والإقليمية التي تهدد أمن المملكة الوطني والإقليمي بيد من حديد”.

وفي 17 فبراير من العام الماضي، أعلن الجيش الأردني أنه أحبط عددًا كبيرًا من محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود الممتدة على نحو 375 كيلومترا. ومحاولات التهريب هذه أصبحت “منظمة” وتستخدم فيها طائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.

وقال الجيش آنذاك إن السلطات الأردنية أحبطت خلال نحو 45 يوما مطلع عام 2022 دخول أكثر من 16 مليون حبة كبتاغون مخدرة، وهو ما يعادل الكمية التي تم ضبطها طوال عام 2021.

وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعد سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجا واستخداما وتصديرا.