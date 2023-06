لمواجهة الصين.. “اتفاق أمني تاريخي” يسمح لأمريكا باستخدام قواعد عسكرية في بابوا غينيا الجديدة

أصبح بإمكان الجيش الأمريكي تطوير وتشغيل قواعد عسكرية في بابوا غينيا الجديدة، وفقًا لاتفاق أمني تاريخي يعد جزءًا من جهود واشنطن لتطويق الصين في المحيط الهادئ.

وقد عُرض النص الكامل للاتفاق الذي بقي سريًّا منذ توقيعه على برلمان بابوا غينيا الجديدة، مساء أمس الأربعاء، مما سمح بكشف تفاصيله.

وبموافقة بابوا غينيا الجديدة، سيكون بإمكان الولايات المتحدة نشر سفن وقوات في المطارات الرئيسية، إضافة إلى مواقع مثل قاعدة لومبروم البحرية في جزيرة مانوس وميناء بحري في العاصمة بور مورسبي.

