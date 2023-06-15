الحكومة السودانية ترفض تدخل كينيا.. قصف بالمدفعية في الخرطوم وتمديد إغلاق المجال الجوي
15/6/2023-|آخر تحديث: 15/6/202301:18 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
مراسل الجزيرة مباشر: الجيش السوداني يقصف بالمدفعية مواقع تمركز قوات الدعم السريع بالقرب من معسكر المظلات في الخرطوم بحري.
مطار الخرطوم الدولي: سلطة الطيران المدني تمدد إغلاق المجال الجوي للسودان حتى 30 يونيو باستثناء رحلات المساعدات الإنسانية والإجلاء.
الحكومة السودانية: نعلن رفضنا لرئاسة كينيا للجنة الإيغاد الخاصة بمعالجة الأزمة في السودان لأنها تأوي متمردين وتقدم لهم الدعم.
قوات الدعم السريع:
- نتهم استخبارات الجيش السوداني بالتورط في إشعال الحرب القبلية في ولاية غرب دارفور.
- ندعو إلى تشكيل لجنة تقصي حول الأحداث التي وقعت بولاية غرب دارفور وأدت لمقتل الوالي ومئات المواطنين.
- ندين مقتل والي ولاية غرب دارفور على أيدي متفلتين على خلفية الصراع القبلي المحتدم بالولاية.
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين:
- الجرائم في شمال دارفور ستتفاقم ما لم يتفق أطراف النزاع على إنهاء القتال الذي يدمر السودان.
- الاشتباكات العنيفة في شمال دارفور أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص.
المصدر : الجزيرة مباشر