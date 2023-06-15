سياسة|السودان

الحكومة السودانية ترفض تدخل كينيا.. قصف بالمدفعية في الخرطوم وتمديد إغلاق المجال الجوي

15/6/2023-|آخر تحديث: 15/6/202301:18 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

مراسل الجزيرة مباشر: الجيش السوداني يقصف بالمدفعية مواقع تمركز قوات الدعم السريع بالقرب من معسكر المظلات في الخرطوم بحري.

مطار الخرطوم الدولي: سلطة الطيران المدني تمدد إغلاق المجال الجوي للسودان حتى 30 يونيو باستثناء رحلات المساعدات الإنسانية والإجلاء.

الحكومة السودانية: نعلن رفضنا لرئاسة كينيا للجنة الإيغاد الخاصة بمعالجة الأزمة في السودان لأنها تأوي متمردين وتقدم لهم الدعم.

قوات الدعم السريع:

  • نتهم استخبارات الجيش السوداني بالتورط في إشعال الحرب القبلية في ولاية غرب دارفور.
  • ندعو إلى تشكيل لجنة تقصي حول الأحداث التي وقعت بولاية غرب دارفور وأدت لمقتل الوالي ومئات المواطنين.
  • ندين مقتل والي ولاية غرب دارفور على أيدي متفلتين على خلفية الصراع القبلي المحتدم بالولاية.

مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين:

  • الجرائم في شمال دارفور ستتفاقم ما لم يتفق أطراف النزاع على إنهاء القتال الذي يدمر السودان.
  • الاشتباكات العنيفة في شمال دارفور أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص.

 

المصدر : الجزيرة مباشر