البرهان يعلن رفض بلاده رئاسة كينيا للجنة الرباعية المعنية بالأزمة في السودان

أعلنت الحكومة السودانية، رفضها رئاسة كينيا للجنة (الإيغاد) الرباعية الخاصة بمعالجة الأزمة الراهنة في السودان.

وقالت الخارجية السودانية في بيان، اليوم الخميس، إنها أخطرت رئاسة منظمة الإيغاد وسكرتاريتها التنفيذية بموقفها بشأن ضرورة استمرار رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، في رئاسة اللجنة.

واتهم البيان كينيا بتبني مواقف قوات الدعم السريع وإيواء مقاتليها وتقديم الدعم لهم.

وخلال قمة رؤساء دول الإيغاد التي انعقدت، الاثنين الماضي، في جيبوتي، أُعلن عن تشكيل لجنة رباعية برئاسة كينيا وجنوب السودان، وعضوية إثيوبيا والصومال، لحل الأزمة في السودان، بعدما كان الاتحاد الأفريقي وإيغاد قد اقترحا إجراء مفاوضات لحل الأزمة بوساطة الرئيس سلفاكير.

وتضم منظمة الإيغاد 8 دول، هي: جيبوتي، والسودان، وجنوب السودان، والصومال، وكينيا، وأوغندا، وإثيوبيا، وإريتريا.

تعلن حكومة جمهورية السودان رفضها لرئاسة كينيا للجنة الإيقاد المعنية معالجة الأزمة الراهنة في السودان، نظرًا لتبني الحكومة الكينية وكبار مسؤوليها مواقف #مليشيا_الدعم_السريع وتأوي عناصرها وتقدم لهم مختلف أنواع الدعم. #السودان pic.twitter.com/MNCf3PgPfX — وزارة خارجية جمهورية السودان 🇸🇩 (@MofaSudan) June 15, 2023

وقال البيان إن موضوع رئاسة اللجنة “لم يطرح للنقاش والاتفاق عليها خلال مداولات القمة. وعليه ومن حيث الإجراء لا يمكن تبني أو الموافقة على موضوع لم يتم طرحه أو مناقشته خلال المداولات”.

من جهته، أبلغ رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الرئيس الجيبوتي، رئيس الدورة الحالية لمنظمة إيغاد، إسماعيل عمر قيلي، رفض حكومة السودان لرئاسة كينيا للجنة الرباعية، على اعتبار “أن كينيا ليست محايدة وتأوي قيادات من متمردي الدعم السريع”، وفقا لبيان صادر عن مجلس السيادة.

وأكد البرهان، وفق البيان، دعم السودان لمبادرة الإيغاد الرامية لإيجاد الحلول الممكنة من أجل إحلال السلام في السودان.

من جانبه عبّر الرئيس الجيبوتي “عن قلقه لمآلات الأوضاع في السودان، متمنياً عودة السلام والاستقرار بأسرع ما يمكن”.