إسطنبول.. بدء محاكمة أكرم إمام أوغلو بتهم فساد

بدأت، الخميس، محاكمة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، على خلفية تهم فساد جديدة قد تقوض طموحاته السياسية.

ويحاكم إمام أوغلو القيادي في حزب الشعب الجمهوري للاشتباه بتزويره عقدًا ماليًا في نهاية العام 2015 حين كان رئيسًا لبلدية بيليك دوزو إحدى ضواحي إسطنبول، الأمر الذي ينفيه.

وعقدت الجلسة الأولى في هذه المحاكمة، الخميس، بغياب المتّهم واستمرت ساعة تقريبًا، حسبما قال مكتب إمام أوغلو.

وأضاف المصدر نفسه أنه تم تحديد جلسة ثانية في 30 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأشارت صحف تركية إلى أن إمام أوغلو يواجه ما يصل إلى 7 أعوام بالسجن وحكمًا بعدم الأهلية، في حال تمت إدانته.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، حكم على إمام أوغلو بالسجن لعامين وسبعة أشهر، بالإضافة إلى حرمانه من حقوقه السياسية بتهمة “إهانة” أعضاء اللجنة الانتخابية العليا.

كشفت وسائل إعلام تركية عن خلافات داخل حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، بين رئيسه "المرشح الرئاسي الخاسر" #كليجدار_أوغلو، ورئيس بلدية #إسطنبول، #أكرم_إمام_أوغلو. وأفاد مراسل #الجزيرة_مباشر، بأن جميع اعضاء اللجنة المركزية بحزب الشعب الجمهوري المعارض في #تركيا قد استقالوا من… pic.twitter.com/rEf2Fqnk9m — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 1, 2023

وتمكن إمام أوغلو، الذي استأنف هذا الحكم، من الاحتفاظ بمنصبه حتى الآن.

وكان إمام أوغلو فاز برئاسة بلدية إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري في يونيو/حزيران 2019، ومن وقتها أصبح له حضور قوي في الحياة السياسية.

ورشح إمام أوغلو لمنصب نائب المرشح الرئاسي الخاسر كمال كليجدار أوغلو خلال الانتخابات الأخيرة في مايو/أيار الماضي، الذي أُعيد فيها انتخاب الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

وانتخب أردوغان لخمسة أعوام جديدة في سدّة الرئاسة، وحصل على 52,2% من الأصوات في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مواجهة المرشح المعارض كليجدار أوغلو.

مذ ذاك الحين، دعا إمام أوغلو علنًا في مناسبات عدة إلى “التغيير” في صفوف حزب الشعب الجمهوري قبل انتخابات 2024 البلدية، فيما يعتزم كليجدار أوغلو الذي يرأس الحزب منذ 2010 الاحتفاظ بمنصبه.