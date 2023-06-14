مصرع 17 شخصا وإنقاذ العشرات إثر غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل اليونان

أعلن خفر السواحل اليوناني اليوم الأربعاء أن 17 شخصًا قتلوا في غرق قارب مهاجرين قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز في جنوب غرب اليونان.

وأفاد بإنقاذ نحو 80 من المهاجرين في هذه المرحلة، في الحادث الذي وقع في المياه الدولية على بعد 47 ميلًا بحريًا من بيلوس في البحر الأيوني.

وكشف خفر السواحل اليوناني، أن أي شخص على متن القارب لم يكن يرتدي سترة نجاة، عندما غرق القارب الذي كان يقلهم، وتفيد المعلومات الأولية للسلطات بأن قارب المهاجرين أبحر من ليبيا إلى إيطاليا.

“إنقاذ المهاجرين”

وتم إنقاذ نحو 80 مهاجرًا من البحر اليوم الأربعاء بعد انقلاب القارب قبالة سواحل بيلوبونيز في جنوب غرب اليونان، خلال عملية إغاثة نفذتها السلطات اليونانية، بحسب ما ذكر خفر السواحل.

وذكر بيان لخفر السواحل “منذ الصباح الباكر اليوم الأربعاء، تجري عملية إنقاذ واسعة النطاق قبالة بيلوس عندما انقلب قارب صيد وعلى متنه عدد كبير من المهاجرين” ولم تحدد السلطات اليونانية حتى الآن عدد المهاجرين.

ووقع حادث الغرق في المياه الدولية على مسافة 47 ميلا بحريا من بيلوس في البحر الأيوني، وقالت متحدثة باسم خفر السواحل إنه تم حتى الآن إنقاذ 80 مهاجرا من البحر وسيتم نقلهم إلى ميناء كالاماتا في جنوب بيلوبونيز”.

وشاركت في عملية الإنقاذ فرقاطة من البحرية اليونانية وطائرة ومروحية من سلاح الجو وستة قوارب كانت تبحر في المنطقة، بالإضافة إلى زوارق دورية شرطة الميناء.

وكانت رياح بلغت سرعتها حوالي 12 كم/ساعة تهب في المنطقة، وأشارت معلومات أولية اوردتها السلطات إلى أن قارب المهاجرين أبحر من ليبيا متجهاً إلى إيطاليا.

وتقع اليونان في جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوربي وتعد وجهة للفارين من الحروب والفقر، الآتين من آسيا أو إفريقيا أو الشرق الأوسط ويرغبون في الوصول إلى دول شمال أوربا.

وسُجل عدد من حوادث الغرق أغلبها في بحر إيجه الفاصل بين اليونان وتركيا، وكثيرا ما تُتهم أثينا بصد قوارب المهاجرين بشكل غير قانوني.