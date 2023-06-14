بقيمة 367 مليون دولار.. الكويت تشتري مسيّرات بيرقدار التركية وتشيد بقدراتها (فيديو)

أعلنت الكويت، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع تركيا لشراء مسيّرات من طراز “بيرقدار تي بي 2” التركية المقاتلة، لتعزيز دفاعات جيشها، في صفقة تبلغ قيمتها 367 مليون دولار، بحسب بيان نشره مركز التواصل الحكومي.

جاء ذلك في بيانين منفصلين صادرين عن وزارة الدفاع الكويتية ومركز التواصل الحكومي الكويتي، وسط تأكيد شركة “بايكار” التركية لتصنيع الطائرات المسيّرة إتمام هذه الصفقة.

تعاقد مباشر بين الحكومة الكويتية والحكومة التركية دون وسطاء لشراء منظومة الطائرات المسيرة#CGCKuwait pic.twitter.com/u4VOGpkUf5 — مركز التواصل الحكومي (@CGCKuwait) June 13, 2023

وكانت شركة “بايكار” قد أعلنت في بيان نُشر في يناير/كانون الثاني الماضي، أنها وقّعت عقدًا لبيع مسيرّات “بيرقدار تي بي 2” إلى وزارة الدفاع الكويتية لكنها لم تكشف عن عددها أو تاريخ تسليمها.

وأوضح بيان مركز التواصل الحكومي أن وزارة الدفاع الكويتية أعلنت تعاقدها مع الجانب التركي لتوريد “صفقة طائرات بدون طيار من طراز بيرقدار TB2 بدون دخول أي وسطاء، وقد بلغت قيمة هذه الصفقة 367 مليون دولار”.

ولم يحدد البيان عدد المسيّرات التي ستحصل عليها الكويت بموجب هذه الصفقة ولا موعد تسلّمها.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية في بيان إن هذا التعاقد يأتي بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للجيش حيث تتمتع هذه الطائرات بإمكانيات فنية عالية في تنفيذ مختلف مهام الاستطلاع والاستهداف ودعم العمليات العسكرية، إضافة إلى توفيرها المعلومات الاستخباراتية، كما أنها تمتاز بقدرتها على حمل مجموعة متنوعة من الأسلحة بما فيها الصواريخ الموجهة بالليزر والقنابل الذكية.

وذكرت وزارة الدفاع أنه تم اختبار هذه الطائرات بدولة الكويت، في يوليو/تموز 2019، وحققت مدة طيران قياسية بلغت 27 ساعة و3 دقائق من دون انقطاع في ظل ظروف مناخية صعبة كارتفاع درجة الحرارة وهبوب الرياح والعواصف الرملية.

وبيّنت وزارة الدفاع الكويتية أن طائرة “بيرقدار” التركية تُعَد من أفضل الطائرات المسيّرة في العالم من حيث الاستخدامات المتعددة.

وأوضحت الوزارة أن الطائرة بطول 6.5 أمتار وعرض 12 مترًا، ولديها قدرة على التحليق بحمولة تصل إلى 650 كيلوغرامًا حدًّا أقصى، ومدى يصل إلى 150 كليومترًا، وبسرعة تصل إلى 70 عقدة (130 كليومترًا).

تعاقد مباشر بين الحكومة الكويتية والحكومة التركية دون وسطاء لشراء منظومة الطائرات المسيرة. أبرمت وزارة الدفاع الكويتية تعاقدها مع الجانب التركي لتوريد منظومة الطائرات بدون طيار من طراز "بيرقدار TB2" التركية بقيمة (367) مليون دولار وذلك عن طريق التفاوض المباشر بين حكومة دولة… pic.twitter.com/mpbif0As1F — KUWAIT ARMY – الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) June 13, 2023

وأفاد بيان وزارة الدفاع الكويتية بأن عقد هذه الصفقة يشمل تجهيز منشآت خاصة لتلك الطائرات تتضمن تسليح الطائرات ومعدات الحرب الإلكترونية ومحطات التحكم الأرضية المتنقلة والمتوافقة مع معايير حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وكذلك توفير الصيانة اللازمة والإمدادات اللوجستية لها مع ضمان مدة الصلاحية لجميع قطع الغيار خلال مدة العقد.

كما يشمل العقد توفير معدات الدعم والاختبارات الأرضية، وتدريب الطيارين والفنيين من الكوادر الوطنية، وتوفير النشرات الفنية المطورة لجميع ما يطرأ من تحديثات على هذه المنظومة وتوابعها، وإنشاء نظام للمحاكاة مع توفير الدعم الفني لمدة 3 سنوات.

من جانبه، أكد مركز التواصل الحكومي الكويتي أن “مجلس الوزراء أحيط علمًا بالتعاقد، واستمع في جلسته المنعقدة في 7 يونيو/حزيران الجاري لشرح بشأن الصفقة”، مشددًا على أن “الصفقة تمت وفقًا للقوانين والنظم المتبعة وبموافقة الجهات الرقابية في البلاد”.