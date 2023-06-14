السعودية: مؤتمر إنساني دولي للمانحين بشأن السودان

أعلنت السعودية أنها سترأس بالاشتراك مع عدد من الدول والهيئات الدولية مؤتمرًا لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة، في 19 يونيو/حزيران الجاري، بدون أن تشير إلى مكان عقده.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن بيان للخارجية السعودية أن الرياض سترأس المؤتمر بشكل مشترك مع قطر ومصر وألمانيا والاتحاد الأوربي إضافة إلى الأمم المتحدة ممثلةً بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

#وزارة_الخارجية: المملكة سترأس بشكلٍ مشترك مؤتمراً رفيع المستوى لإعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة في الأول من شهر ذي الحجة 1444هـ الموافق 19 يونيو 2023م.https://t.co/34Cv5cTcyQ#واس_عام pic.twitter.com/du3sm3sfHG — واس العام (@SPAregions) June 13, 2023

وذكرت وزارة الخارجية السعودية أن الرياض وواشنطن ستستمران في “تيسير وتقريب وجهات النظر بين طرفي الصراع في محادثات مدينة جدة بهدف تخفيف المعاناة عن الإنسان السوداني وإنهاء الأزمة عبر الحوار السياسي”.

تعلن وزارة الخارجية أن المملكة العربية السعودية سترأس بشكلٍ مشترك مؤتمراً رفيع المستوى لإعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة، وذلك يوم 1 ذو الحجة 1444هـ الموافق 19 يونيو 2023م. pic.twitter.com/D0Y6CIodAc — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 13, 2023

وكتب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على تويتر “نتطلع إلى مشاركة واسعة من الدول المانحة للمساهمة في تخفيف آثار هذه الأزمة”.

نتطلع الى مشاركة واسعة من الدول المانحة للمساهم في تخفيف اثار هذه الازمة. المملكة مستمرة في مساعيها الحميدة لتخفيف المصاب هناك، والأمل يحدوها بأن تنتهي هذه المأساة الإنسانية في القريب العاجل. — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) June 13, 2023

واستضافت مدينة جدة السعودية، المطلة على البحر الأحمر، مباحثات برعاية سعودية-أمريكية بين طرفي النزاع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع.

وأسفرت المباحثات عن التوصل إلى اتفاقات عدة لوقف إطلاق النار، لكنها سرعان ما كان يتم خرقها من الطرفين وسط تبادل للاتهامات بينهما بالمسؤولية عن ذلك.

واندلع القتال في السودان منذ نحو شهرين بين قوات الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وأسفرت المعارك التي اندلعت في 15 أبريل/نيسان الماضي عن مقتل أكثر من 1800 شخص، وفق مواقع لرصد ضحايا النزاعات المسلحة، إلا أن الأرقام الفعلية للضحايا قد تكون أعلى بكثير، بحسب وكالات إغاثة ومنظمات دولية.

ووفق المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، تسبب النزاع في نزوح نحو مليوني شخص، بينهم أكثر من 476 ألفًا عبروا الحدود الى دول مجاورة.