الأمم المتحدة: 2.2 مليون نازح جراء الاشتباكات في السودان

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الأربعاء، أن عدد النازحين قسرًا جراء الاشتباكات المستمرة في السودان وصل إلى 2.2 مليون شخص.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في بيان، إنه منذ 15 إبريل/نيسان الماضي “نزح أكثر من مليون و670 ألف شخص داخليًا في السودان، بينما بلغ عدد من غادروا الحدود نحو 528 ألفًا و147”.

وأشارت إلى أن النازحين داخليًا خرجوا من 6 ولايات رئيسة، بما في ذلك الخرطوم، وغرب دارفور، وجنوب دارفور، وشمال دارفور، وشمال كردفان، ووسط دارفور.

وفي وقت سابق من الأربعاء، كشفت المنظمة أن ما يقرب من 3 آلاف و800 شخص لقوا حتفهم على طرق الهجرة، داخل ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الماضي.

وقالت في بيان إن هذه الحصيلة هي “الأعلى”، منذ عام 2017 حين تم تسجيل 4 آلاف و255 حالة وفاة، وفقًا للبيانات الصادرة حديثًا من مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة.

وأعلنت نقابة أطباء السودان، ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 958 شخصًا، جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات “الدعم السريع” منذ منتصف إبريل/نيسان الماضي.

وقالت النقابة في بيان نشرته عبر حسابها في فيسبوك، أن “عدد الضحايا بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات ارتفع إلى 958 وفاة، و4 آلاف و746 إصابة”.

ولا يبدو أن الجيش ولا قوات الدعم السريع محاصرين بما يكفي حتى يأخذا محادثات وقف إطلاق النار في مدينة جدة السعودية على محمل الجد.

ما دور القوى المدنية في #السودان لوقف الاقتتال بين الجيش والدعم السريع؟ pic.twitter.com/h1pfCHKbcd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 11, 2023

وبعد انتهاء الهدنة الأخيرة التي استمرت 24 ساعة يوم الأحد، أفاد سكان في الخرطوم ومنطقة العاصمة بتجدد القصف المدفعي والاشتباكات، وقالوا إن القتال احتدم منذ أوائل يونيو/حزيران.

وترعى واشنطن والرياض محادثات في مدينة جدة الساحلية، لكن كل هدنة مؤقتة أبرمت إلى الآن شهدت انتهاكات رغم تأكيد الجانبين التزامهما بالمفاوضات ورغم العقوبات الأمريكية.