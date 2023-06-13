10 قتلى في هجوم صاروخي شنته روسيا على مدينة وسط أوكرانيا (فيديو)

قال مسؤولون أوكرانيون في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، إن روسيا شنّت هجومًا “صاروخيًّا مكثّفًا” الليلة الماضية على مدينة (كريفي ريه) في وسط أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 28 آخرين، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.

وفي وقت سابق، قال رئيس بلدية مدينة كريفي ريه إن 6 أشخاص على الأقل قُتلوا بهجوم صاروخي روسي على المدينة، قبل أن تعلن السلطات الأوكرانية ارتفاع حصيلة القتلى إلى 10.

💔 Kryvyi Rih#Russia’s terror has no schedule. You fall asleep at night without knowing whether you will ever wake up the morning after. All war criminals will be held accountable and pay the price for their atrocities. #RussiaWarCrimes#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/qbRVoKMX33 — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) June 13, 2023

وقال سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبتروفسك التي تقع فيها كيرفي ريه، على تلغرام، إن عمليات الإنقاذ تجري في مبنى سكني من 5 طوابق يحترق ومستودع مدمر. وأضاف أنه “لا يزال هناك أشخاص تحت الأنقاض”.

وأدلى ليساك بمعلومات أولية عن عدد الضحايا ونشر صورة لمبنى سكني يتصاعد الدخان من بعض نوافذه المحطمة.

وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -المولود في كريفي ريه- بالهجوم على مسقط رأسه. وقال على تلغرام “القتلة الروس يواصلون حربهم على المباني السكنية والمدن العادية والناس”.

وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، دوت صفارات الإنذار في عموم أوكرانيا محذرة من غارات جوية، وقال مسؤولون عسكريون في كييف إن قوات الدفاع الجوي دمرت جميع الصواريخ الروسية التي استهدفت العاصمة الأوكرانية.

وقالت القيادة العسكرية العليا في أوكرانيا إن القوات الجوية دمرت 10 من أصل 14 صاروخ كروز أطلقتها روسيا على أوكرانيا وواحدة من 4 طائرات مسيرة إيرانية الصنع.

#RussiaIsATerroristState#Russia killed at least three people and injured 25 more in attack on a residential building in Kryvyi Rih last night.

There are people under the rubble, the rescue operation continues. pic.twitter.com/J67X3BiqdD — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) June 13, 2023

وقال رئيس بلدية خاركيف في شرق أوكرانيا عبر قناته على تلغرام إن طائرات مسيرة روسية ضربت البنية التحتية المدنية في المدينة، وأصابت مستودعا ومبنى لشركة خدمات.

ولم تصدر روسيا أي تعليق على الضربات. وتنفي كل من روسيا وأوكرانيا استهداف المدنيين في الحرب التي شنتها روسيا على جارتها قبل نحو 16 شهرًا.