شاهد: روسيا تعلن الاستيلاء على دبابات ألمانية ومدرعات أمريكية في أوكرانيا

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن بلاده لن تتمكن من تعويض كل الدبابات التي قدمتها لأوكرانيا وخرجت عن الخدمة أثناء المعارك، بينما أعلنت روسيا أنها استولت على عدد منها أو دمرته.

ونقلت قناة (آر تي إل-ألمانيا) التلفزيونية عن بيستوريوس قوله “لن نكون قادرين على تعويض كل دبابة تتوقف عن العمل”.

وقدّمت برلين إلى كييف أو وعدتها بتقديم 110 دبابات من طراز (ليوبارد 1) و18 دبابة من طراز (ليوبارد 2).

وصباح الثلاثاء، أعلن الجيش الروسي الاستيلاء لأول مرة على دبابات ليوبارد ألمانية ومدرعات برادلي أمريكية سلمتها الدول الغربية إلى كييف لدعمها في هجومها المضاد، مُرفقًا المنشور بمقطع مصوَّر بواسطة هاتف يُظهر آليات عسكرية متضررة.

وتعرضت مجموعة مركبات قتالية أوكرانية من طراز برادلي تدعمها دبابات ليوبارد ألمانية الصنع لإطلاق نار الأربعاء الماضي، بينما كان اللواء 47 يشن هجومًا في جنوب شرق زابوريجيا (جنوب).

وأظهرت لقطات للكمين، التقطتها طائرات مسيّرة وبُثت على قنوات الدعاية الروسية، مركبات عدة متضررة.

وتطالب كييف حلفاءها بتسريع تسليمها عتادًا إضافيًّا. وقال نائب وزير الخارجية الأوكراني أندريه ميلنيك لصحيفة (تاغشبيغل) الألمانية إن “الجيش الأوكراني يحتاج بشكل عاجل إلى مزيد من الدبابات القتالية، ومركبات المشاة القتالية المدرعة، ومدرعات أخرى غربية الصنع”.

وطالبت المعارضة المحافظة في ألمانيا من خلال أحد قادتها (رودريش كيسيويتر) أنصار أوكرانيا الغربيين “بتعويض كل المعدات المدمَّرة على الفور، وبينها دبابات ليوبارد القتالية ومركبات المشاة القتالية”.

وعلى الرغم من أن بيستوريوس قال إنه لا يمكن تعويض كل الدبابات، فقد أكد عبر (آر تي إل) أن ألمانيا “ستستمر في تسليم دبابات ليوبارد 1-إيه 5″ الموعودة بدءًا من يوليو/تموز المقبل” التي يجب تأهيل العديد منها.

ولم يرغب الوزير في تأكيد صحة الصور التي يُفترض أنها تُظهر دبابات (ليوبارد 2) دمرتها روسيا.

وعلّق ببساطة قائلًا “للأسف، من طبيعة الحرب أن تُدمَّر أسلحة ودبابات ويُقتل رجال، ولذلك دعمنا لأوكرانيا مهم جدًّا”.

مركبات الغرب

وفي وقت سابق اليوم، عبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اعتقاده أن أوكرانيا خسرت منذ بدء هجومها المضاد ما يتراوح من 25 إلى 30% من المركبات العسكرية التي حصلت عليها من الغرب، وأن الخسائر البشرية في أوكرانيا أعلى 10 أضعاف من الخسائر الروسية.

وأضاف بوتين أن روسيا فقدت 50 من دباباتها في القتال، بعضها يمكن إصلاحه، في حين فقدت أوكرانيا أكثر من 160 دبابة.