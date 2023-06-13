إصابة 22 عسكريا أمريكيا إثر حادث تعرضت له مروحية شمالي سوريا

قال الجيش الأمريكي في ساعة متأخرة من أمس الاثنين إن طائرة هليكوبتر (مروحية) تعرضت لحادث في شمال شرق سوريا يوم الأحد مما أدى إلى إصابة 22 عسكريًا بجروح متفاوتة.

ولم يذكر الجيش الأمريكي أي تفاصيل عن سبب الحادث أو مدى خطورة الإصابات.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أنه تم إجلاء 10 من العسكريين إلى منشآت رعاية متقدمة خارج المنطقة.

وأوضحت القيادة المركزية، التي تشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، أنه لم يتم الإبلاغ عن نيران معادية لكنها ذكرت أن تحقيقًا يجري للوقوف على سبب الحادث.

ويوجد نحو 900 جندي أمريكي في سوريا، معظمهم في الشرق، في إطار مهمة لقتال فلول تنظيم الدولة. وتعرضت القوات الأمريكية هناك لهجمات متكررة في السنوات الماضية من جانب مسلحين “مدعومين من إيران”.

وأصيب 25 عسكريًا أمريكيًا في ضربات وضربات مضادة في سوريا في مارس/ آذار، أسفرت أيضًا عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة آخر.

وجرى نشر قوات أمريكية للمرة الأولى في سوريا خلال مهمة أطلقتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ضد تنظيم الدولة، بالشراكة مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

ويجري اعتقال الآلاف من مقاتلي التنظيم في مراكز احتجاز تتولى قوات سوريا الديمقراطية حراستها. ويقول المسؤولون الأمريكيون إن تنظيم الدولة لا يزال قادرًا على إعادة إنتاج نفسه ليصبح تهديدًا كبيرًا.

تعزيزات عسكرية

وأرسل الجيش الأمريكي تعزيزات عسكرية إلى قواعده المنتشرة في محافظة الحسكة السورية.

وقالت الأناضول نقلًا عن مصادر محلية أمس الاثنين، إن التعزيزات الأمريكية المكونة من رتل عسكري ولوجستي قوامه قرابة 40 آلية دخلت من بوابة الوليد العراقية-السورية مساء الأحد.

وأضاف أن التعزيزات العسكرية عبارة عن مدرعات عسكرية وناقلات وقود وكميات كبيرة من الذخيرة، توجّهت إلى القواعد والنقاط العسكرية للقوات الأمريكية في مناطق رميلان وتل بيدر والشدادي بمحافظة الحسكة شمال غربي سوريا.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2019 إبان عملية “نبع السلام” انسحبت القوات الأمريكية من المنطقة لتعزز وجودها حول منابع النفط شمال شرقي سوريا.

وتنتشر القوات الأمريكية بمحافظات الحسكة والرقة ودير الزور التي تسيطر عليها قوات حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية.