حلف الناتو يُجري أكبر مناورة جوية في تاريخه في مواجهة روسيا (فيديو)

بدأ حلف شمال الأطلسي “الناتو” أكبر مناوراته الجوية بتنسيق من ألمانيا، بهدف إظهار وحدة صف أعضائه أمام التهديدات المحتملة ولا سيّما من روسيا.

وقال الجنرال إينغو غيرهارتس قائد سلاح الجو الألماني للتلفزيون العام “أهم إشارة نرسلها هي أننا قادرون على الدفاع عن أنفسنا”.

وسيستمر تدريب “إير ديفيندر 23” حتى 23 يونيو/حزيران الجاري، وسيضمّ نحو 250 طائرة عسكرية من 25 دولة عضوًا وحليفة لحلف شمال الأطلسي منها اليابان والسويد المرشحة للانضمام إلى الحلف الدفاعي.

وسيشارك نحو 10 آلاف شخص في هذه المناورات الهادفة إلى تعزيز التشغيل المشترك والحماية من المسيّرات وصواريخ كروز في حال وقوع هجوم على مدن أو مطارات أو موانئ واقعة ضمن أراضي حلف شمال الأطلسي.

وأطلِقت فكرة التدريبات عام 2018 في إطار الرد على ضم روسيا شبه جزيرة القرم في 2014، على الرغم من أنها لا تستهدف “أي طرف” على وجه التحديد، حسب ما قال غيرهارتس.

Germany 🇩🇪 kicks off largest multinational air force deployment in #NATO history

10,000 personnel and more than 250 aircraft from Allied and Partner nations will participate in collective defence training exercise #AirDefender23#AD23

Find out more: https://t.co/hNH1skvVdj pic.twitter.com/7kRnyNGmU4

— NATO (@NATO) June 12, 2023