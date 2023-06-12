السويد توافق على تسليم مطلوب إلى تركيا

قالت السويد إنها ستسلم إلى تركيا شخصًا مطلوبًا لدى السلطات على خلفية قضاء حكم بالسجن لتهريب المخدرات، لكن الرجل يقول إنه مطلوب لدعمه حزب العمال الكردستاني المحظور في البلدين.

وقال مسؤول في وزارة العدل السويدية، الاثنين، إن الحكومة وافقت على تسليم مواطن تركي (35 عامًا)، مشيرًا إلى أن أنقرة تريده أن يقضي حكمًا بالسجن لتهريب المخدرات.

ويأتي القرار بعد موافقة المحكمة العليا في السويد على تسليمه.

وقضى الرجل مدة داخل السجن في تركيا بعد سجنه بتهمة تهريب مخدرات، لكنه حصل على إطلاق سراح مشروط.

وبعدها انتقل الرجل للإقامة في السويد، حيث أوقفته السلطات في أغسطس/آب 2022 بناءً على طلب من النيابة العامة التركية التي تريد أن يقضي المدة المتبقية من عقوبته خلف القضبان.

لكنّ الرجل يقول إنه مستهدَف لدعمه لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والسويد “منظمة إرهابية”.

ويُجرّم قانون سويدي جديد، دخل حيّز التنفيذ بداية شهر يونيو/حزيران الجاري، “الانخراط في منظمة إرهابية” ويندرج ضمن جهود السويد لتعزيز تشريعات مكافحة الإرهاب، وهو مطلب تركي رئيسي للموافقة على عضوية ستوكهولم في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتُعطل تركيا انضمام السويد الى الناتو منذ أكثر من عام، وتطالب السويد بتسليمها ناشطين أكرادًا يقيمون على أراضيها وتصفهم بأنهم “إرهابيون”.

وأعلنت وزارة الخارجية السويدية أن مسؤولين من البلدين سيجتمعون، الأربعاء المقبل، لبحث طلب انضمام السويد إلى الحلف.

كما بدأت قبل أيام محاكمة تركي في السويد بتهمة “تمويل إرهابي” على صلة بحزب العمال الكردستاني.

وقالت النيابة السويدية في بيان إن المتهم اعتُقل في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أن استخدم التهديد وأطلق النار من مسدس أمام مطعم في ستوكهولم.

وتصنف السويد والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني “منظمة إرهابية”.