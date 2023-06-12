بعد عملية العوجة.. الجيش الإسرائيلي يعتزم فرض إجراءات جديدة على الحدود مع مصر

يعتزم الجيش الإسرائيلي فرض إجراءات جديدة على الحدود مع مصر عقب الهجوم الذي نفذه جندي مصري في 3 يونيو/ حزيران الجاري، وأسفر عن مقتل 3 جنود إسرائيليين.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي عبر موقعها، اليوم الاثنين، إن “الجيش يعتزم فرض إجراءات جديدة على الحدود مع مصر تتضمن منع الاقتراب من السياج، والتعامل مع أي تحرك غير معتاد لجندي مصري على أنه هجوم محتمل”.

وأضافت الإذاعة أن “الجيش يفترض حاليًّا أن الجنود المصريين لم يعودوا محل ثقة بالنسبة لإسرائيل”. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أنه سيتم غدًا الثلاثاء، نشر التحقيق بشأن قتل 3 جنود على الحدود المصرية.

צה״ל יציב היום בטונדות למיגון העמדות בגבול מצרים, שבאחת מהן נהרגו הלוחמים ליה בן נון ואורי יצחק אילוז ז״ל.

עד היום העמדות לא היו ממוגנות – והלוחמים היו חשופים לירי מהגבול. בצה״ל מבינים שאיומי הירי בגזרה צפויים להימשך וממגנים בהתאם את כל העמדות.

פרסמנו אצל @RinoZror — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) June 12, 2023

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان له أن “وفدًا عسكريًّا إسرائيليًّا زار القاهرة الأحد، وشارك في التحقيق مع مسؤولين من الجيش المصري في حادث تسلل الشرطي في الثالث من يونيو الجاري”.

وأضاف البيان، أن “التحقيق المشترك بدأ في نفس يوم الحادث عندما تفقّد وفد يضم مسؤولين كبارا بالجيش المصري موقع الحادث في إسرائيل. ويتواصل التحقيق في هذه الأيام، وقد أبدى الجانبان التزامهما بإجراء تحقيق معمق والوصول إلى الحقيقة”.

ولم يصدر تعليق من القاهرة بشأن تصريحات الجيش الإسرائيلي حتى الساعة (12:15 بتوقيت غرينتش). وفي الأسبوع الماضي، كسرت تل أبيب جدار الصمت الرسمي المصري بشأن ملابسات وهوية مُنفذ عملية معبر العوجة الحدودي التي قُتل فيها 3 جنود من جنودها، وأكدت تسليم جثمانه إلى القاهرة.

وتصدرت واقعة مقتل الجنود الثلاثة وإصابة رابع برصاص الجندي المصري محمد صلاح، منصات التواصل العربية، وسط احتفاء شعبي واسع رغم تضارب الروايات الرسمية بين الجانبين المصري والإسرائيلي بشأن الواقعة.

وكان بيان للجيش المصري قد أفاد آنذاك بمقتل جندي مصري أثناء “مطاردة مهربي مخدرات” على الحدود مع إسرائيل، وأوضح البيان أنه أثناء المطاردة اخترق الجندي حاجز التأمين الحدودي فوقع تبادل لإطلاق النار “مما أدى إلى مقتل 3 من عناصر قوة التأمين الإسرائيلية وإصابة آخرَين، بالإضافة إلى مقتل فرد التأمين المصري”.

وترتبط مصر وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ 1979، ولا تزال تل أبيب تحتل أراضي من فلسطين وسوريا ولبنان منذ حرب 5 يونيو 1967.

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان والمغرب، علاقات معلنة مع إسرائيل. واقتصر التطبيع بين القاهرة وتل أبيب على المستوى السياسي وسط رفض شعبي واسع تردد صداه مع العملية الأخيرة.