السودان.. مخاوف من نفاد مخزون الأكسجين في مستشفى للولادة بالخرطوم (فيديو)

يقاوم مستشفى للولادة بالعاصمة السودانية الخرطوم، أوضاعًا صعبة فرضتها عليه الاشتباكات الدامية بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

وعقب إجراء عملية ولادة تمت بسلام، أشار عباس حمد نائب مدير مستشفى دريم للنساء والتوليد، إلى نقص في مخزون الأكسجين، مؤكدا إلى أن استمرار ذلك يمثّل تهديدًا جوهريًّا لأداء المستشفى.

وأضاف للجزيرة مباشر، أن إدارة المستشفى حاولت أن تحتاط قدر الإمكان، لكنه أكد ضرورة الحصول على أكسجين إضافي ولا سيما بعد توقّف إمدادات الأكسجين السائل بسبب القتال.

وتابع “حصلنا عليه في مصنع بأم درمان بالقرب من سجن الهدى، ولكن الآن تواجهنا صعوبة في نقله”، مبيّنًا أن العربات تشكو عدم أمان الطريق وعدم قدرة السائقين على المجازفة أو التحرك وسط الاشتباكات للوصول إلى المستشفى.

وكانت مستشفيات سودانية كبرى قد خرجت من الخدمة تمامًا جراء الاشتباكات والقصف المتبادل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ومن شأن تعطل أغلب المؤسسات الصحية واحتمال انهيار خدمات ما بقي منها، جعل الوضع السيئ أكثر سوءًا، وفقدان كثير من الأرواح كان بالإمكان إنقاذها في الحالات الطبيعية.

كما أفادت نقابة أطباء السودان أمس بأن 21 من الأطباء والكوادر الطبية والصحية وطلاب الطب، فقدوا حياتهم خلال “الحرب العبثية” الدائرة في البلاد منذ نحو شهرين. وأدت المواجهات المسلحة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” إلى سقوط مئات القتلى وآلاف المصابين.