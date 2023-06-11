نائب رئيس شعبة القصابين: مبيعات اللحوم في مصر انخفضت بنسبة 80% (فيديو)

تراجع الإقبال على شراء الأضاحي في مصر بعد ارتفاع أسعارها بنسبة تقترب من ضعف مثيلتها في العام الماضي.

وقال محمود العربي رئيس تحرير بوابة الاقتصاد، إن الأسعار ارتفعت بنسبة تصل إلى 100%، “فبينما كان متوسط سعر الخراف من 3 إلى 4 آلاف جنيه العام الماضي، يصل المتوسط اليوم من 7 إلى 9 آلاف جنيه، والأمر شبيه في حالة الأبقار والماعز، وحتى اللحوم التي تباع بالكيلو في المحلات”.

وعزا العربي في حديث مع المسائية على الجزيرة مباشر، السبت، ارتفاع الأسعار إلى أسباب عدة أبرزها توقف استيراد المواشي من السودان، وارتفاع أسعار الأعلاف، بالإضافة إلى ضعف القوى الشرائية للمواطنين التي تعتمد على سعر صرف الجنيه.

وأشار إلى أن العديد من المضحين هذا العام دخلوا في نظام المشاركة في الأضحية الواحدة، وهي فكرة اضطروا إليها مع ارتفاع الأسعار.

وقال إنه متوقع مع عودة المنظومة إلى العمل وانخفاض أسعار الأعلاف، أن تنخفض أسعار اللحوم، “فالتكلفة اليوم مرتفعة على الفلاح والمربي والبائع (الجزار)”.

وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، السبت، تسارع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 32.7% في مايو/أيار من 30.6% في أبريل/نيسان، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين وقريبًا من أعلى مستوى له على الإطلاق.





تراجع المبيعات

من جهته، تحدث هيثم عبد الباسط نائب رئيس “شعبة القصابين بالغرفة التجارية” عن انخفاض في مبيعات اللحوم بنسبة 80%.

وقال في حديث مع الجزيرة مباشر إن الأسعار ارتفعت بشكل مهول بسبب تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الأعلاف، مما دعى الحكومة المصرية إلى استيراد المواشي من السودان وجيبوتي والصومال.

وناشد عبد الباسط الدولة بيعها بسعر مخفض للجزارين الذين خسروا الكثير في الفترة الماضية.

بدوره، رأى حسين أبو صدام نقيب الفلاحين أن “الحكومة قامت في الفترة الأخيرة بجهود أدت إلى استقرار أسعار اللحوم بل وإلى انخفاضها، خصوصًا ما يخص العجول والجواميس”.

وأكد ارتفاع أسعار اللحوم بشكل كبير، مؤكدًا أن هدفه تخفيض الأسعار “لكنّ هناك ارتفاعًا في كل شيء أبرزها أسعار الأعلاف، فضلًا عن تأثير أزمتي السودان وأوكرانيا”.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة المصرية توفر لحومًا مستوردة تباع بسعر 195 جنيهًا، وهو سعر في متناول الجميع، على حد قوله.