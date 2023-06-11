لحظة إصابة 19 جنديا إسرائيليا في حادث سير (فيديو)
11/6/2023
قال الجيش الإسرائيلي إن 19 من جنوده أصيبوا بعد أن تعرضت الحافلة التي كانت تقلهم إلى حادث سير بعد أن اصطدمت بها شاحنة.
وأظهر مقطع فيديو متداول الحافلة وهي عند مفترق طرق، وبينما كانت في طريقها للانتقال من الطريق الفرعي إلى الطريق الرئيس لتصطدم بها شاحنة مسرعة كانت قادمة من اليسار.
وذكر الجيش الإسرائيلي أن إصابات الجنود تتراوح بين طفيفة إلى متوسطة، مشيرًا إلى نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأوضح أن الحافلة كانت في طريقها إلى قاعدة عسكرية في النقب.
المصدر : الجزيرة مباشر