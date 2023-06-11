لحظة إصابة 19 جنديا إسرائيليا في حادث سير (فيديو)

قال الجيش الإسرائيلي إن 19 من جنوده أصيبوا بعد أن تعرضت الحافلة التي كانت تقلهم إلى حادث سير بعد أن اصطدمت بها شاحنة.

وأظهر مقطع فيديو متداول الحافلة وهي عند مفترق طرق، وبينما كانت في طريقها للانتقال من الطريق الفرعي إلى الطريق الرئيس لتصطدم بها شاحنة مسرعة كانت قادمة من اليسار.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن إصابات الجنود تتراوح بين طفيفة إلى متوسطة، مشيرًا إلى نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح أن الحافلة كانت في طريقها إلى قاعدة عسكرية في النقب.