رئيسة المفوضية الأوربية: مستعدون لتقديم 900 مليون يورو لدعم تونس

قالت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوربي مستعد لتقديم نحو 900 مليون يورو لدعم الاقتصاد التونسي، إضافة إلى 150 مليون يتم ضخها فورا في الميزانية.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوربية خلال زيارة إلى تونس اليوم الأحد أن الاتحاد الأوربي مستعد أيضا لتقديم 100 مليون يورو لتونس لمساعدتها في إدارة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ وإجراءات مكافحة التهريب والعودة لمعالجة قضية الهجرة.

وقالت أورسولا فون دير لايين إنها اقترحت على الرئيس التونسي قيس سعيد برنامجًا من 5 نقاط يشمل دعم مكافحة الهجرة السرية، وأعربت عن أملها في توقيع اتفاق بين تونس والاتحاد الأوربي بحلول القمة الأوربية المقبلة التي يفترض أن تعقد في نهاية الشهر الجاري.

