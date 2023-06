ترمب يكثف الهجوم على وزارة العدل بعد توجيه اتهامات إليه

ندّد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بالنظام القضائي الأمريكي الذي وصفه بـ”الفاسد” في أول ظهور علني له بعد توجيه لائحة اتهامات اتحادية إليه.

واتهم ترمب ممثلي الادعاء العام بشن حملة دون دليل لها دوافع سياسية تهدف إلى إبعاده عن البيت الأبيض.

وفي حديثه، أمس السبت، في مؤتمر للحزب الجمهوري بولاية جورجيا، زعم ترمب أن الرئيس الديمقراطي جو بايدن دبّر الاتهامات الجنائية لتقويض الحملة الرئاسية الخاصة به.

ولا يوجد دليل يدعم مزاعم ترمب. وتؤكد وزارة العدل أن جميع قراراتها الاستقصائية تُتخذ دون اعتبار للسياسات الحزبية، وقال بايدن إنه لن يتدخل في التحقيق المتعلق بترمب.

وجاءت تصريحات ترمب بعد يوم واحد من كشف ممثلي ادعاء عن لائحة اتهامات تضم 37 تهمة ضد الرئيس السابق، وقالوا إنه أساء التعامل مع وثائق سرية تضمنت بعضًا من أكثر الأسرار الأمنية حساسية في البلاد بعد مغادرته البيت الأبيض في 2021.

PRESIDENT TRUMP: “Biden is trying to jail his leading political opponent.” pic.twitter.com/5MXXC9hpjt

ويتهم ممثلو الادعاء ترمب بالاحتفاظ بمواد، من بينها وثائق عن البرنامج النووي الأمريكي ومواطن الضعف المحلية في مواجهة هجوم محتمل، التي كان يعلم أنه ما كان ينبغي أن يحتفظ بها.

ويُعَد توجيه الاتهام إلى رئيس أمريكي سابق لارتكاب تهم اتحادية أمرًا غير مسبوق في التاريخ الأمريكي، ويأتي في وقت يُعَد ترمب المرشح الأوفر حظًّا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة في 2024.

ومع هذه الاتهامات الفدرالية الموجهة إليه، يضع ترمب البلاد أمام احتمال دخول مرشح فائز إلى البيت الأبيض وهو لا يزال يواجه اتهامات، أو إدارة الحكومة وراء القضبان.

ويواجه ترمب تحقيقا فدراليًّا آخر لدوره في أحداث الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، وتتوقع تقارير إعلامية أن توجَّه إليه اتهامات بالابتزاز والتآمر في جورجيا في أغسطس/آب على خلفية محاولة الملياردير قلب نتائج الانتخابات هناك.

وتحدث ترمب الذي سبق أن ندد بما يعُدّه اضطهادًا ذا دوافع سياسية، في مؤتمرين للجمهوريين في ولايتي جورجيا وكارولاينا الشمالية، مستخدمًا المنصتين لمهاجمة مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) واتهام المدعين الفدراليين باستهدافه بطريقة غير عادلة.

