بعد مطالبة نائب أردني.. أعضاء في البرلمان العربي يقرأون الفاتحة على روح الجندي المصري محمد صلاح (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلًا مصورًا للنائب الأردني خليل عطية طالب خلاله بقراءة الفاتحة على روح الجندي المصري محمد صلاح الذي قتل 3 إسرائيليين عند الحدود المصرية مشيدًا به.

وجاءت كلمة النائب أمام أعمال الجلسة العامة الختامية للبرلمان العربي التي عقدت، السبت، بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة ممثلي البرلمانات العربية.

تحت قبة البرلمان العربي.. النائب الأردني خليل عطية يطالب الحضور بقراءة الفاتحة على روح الجندي المصري #محمد_صلاح الذي قتل 3 إسرائيليين عند الحدود المصرية.#الجزيرة_مباشر #مصر #الأردن pic.twitter.com/c63qEuehXo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 11, 2023

وقال عطية: “انتصارًا لأهلنا في فلسطين، نحيي مصر ونحيي شهيدها محمد صلاح، وأطالب المجلس الكريم أن نقف لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، شهداء الأمة العربية والإسلامية الذين استشهدوا من أجل فلسطين وأخص بالذكر الشهيد المصري محمد صلاح”.

وبعد كلمة عطية وقف أعضاء مجلس النواب العربي وقرأوا سورة الفاتحة تخليدًا لذكرى الجندي المصري محمد صلاح.

ونفّذ صلاح هجومًا، الأسبوع الماضي، على الحدود المصرية الإسرائيلية، أدى الى مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخر.

وأعلنت إسرائيل أنها “ستحقق بدقة” في حيثيات الحادثة “النادرة والخطيرة”، بينما أكدت السلطات المصرية تعاونها في هذا الجانب.

وترتبط مصر وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ عام 1979، ولا تزال تل أبيب تحتل أراضي في كل من فلسطين وسوريا ولبنان منذ حرب 5 يونيو/حزيران 1967.

واقتصر التطبيع بين مصر وإسرائيل على المستوى السياسي، في حين ما زال هناك رفض شعبي للتطبيع.