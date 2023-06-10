مسؤول سابق بالعدل الأمريكية: التهم الأخيرة دقت المسمار الأخير في نعش حياة ترمب السياسية (فيديو)

كشف مساعد نائب وزير العدل الأمريكي سابقًا بروس فاين، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب “أصيب بالشلل جراء مذكرات الاتهام الأخيرة وأن الاتهامات الموجهة إليه تحول دون ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة”.

وقال فاين لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، إن هذه المذكرات القضائية المفصلة ومجموع التهم الموجهة إلى ترمب “دقت المسمار الأخير في نعشه”. وأنه بموجب القانون سيمنع من الترشح للانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وأعلن المدعي الخاص المكلف بتحقيقات ترمب أن الرئيس الأمريكي السابق متهم بالتآمر على العدالة، مضيفًا أن فريق التحقيق طبّق أعلى معايير الدقة، ويسعى لتسريع إجراءات محاكمة ترمب، معقّبًا بأن القانون الأمريكي يطبق على الجميع.

من جهته ردّ دونالد ترمب بأنه ليس لديه ما يخفيه. وقال “من المسموح لي به إحضار سجلاتي الشخصية من البيت الأبيض بموجب قانون السجلات الرئاسية”. وتابع “بايدن نقل صناديق وثائق إلى كل مكان بما في ذلك مكتب محاميه، فلماذا لا ينظر المدعي الخاص في ذلك؟”.

وأوضح فاين أن ترمب يواجه مذكرات اتهام قوية ومفصلة، حيث أقدمت هيئة المحلفين في ولاية فلورديا التي يسكنها ترمب على إصدار مذكرة محلية وقع عليها 23 مواطنًا من الولاية وتضمنت 49 صفحة تتعلق في مجملها بتسريب “معلومات سرية من شأنها الإضرار بالأمن القومي”.

وأضاف فاين أن هنالك مذكرة أخرى في ولاية جورجيا صدرت ضد ترمب وتتعلق بصناديق فرز نحو 11 ألف صوت انتخابي، مؤكدًا أن ترمب خطط للكذب على ضباط الاستخبارات الداخلية (إف بي آي) ونقل الصناديق إلى بيته لعدم الكشف عنها من قبل وزارة العدل.

وشدد المسؤول السابق في وزارة العدل الأمريكية على أنه مع نهاية الصيف الجاري سيتم الكشف عن مذكرتَي اتهام جديدتين ضد ترمب إحداهما متعلقة باقتحام الكونغرس وتخطيط ترمب وتحريضه على منع نقل السلطة إلى الرئيس جو بايدن بسلام، إلى جانب الكشف عن خلافه مع نائبه حينذاك مايك بنس الذي رفض الانصياع لطلبه واختار حماية الدستور.

يذكر أنه تم توجيه 37 تهمة ضد الرئيس ترمب، منها 31 تهمة تتعلق بالاحتفاظ العمد بمعلومات حول الدفاع الوطني، وتهمة المؤامرة لعرقلة العدالة مع الاحتفاظ بوثائق سرية، إلى جانب العثور على أكثر من 100 وثيقة تحمل علامات سرية في منتجع مار-ألاغو الخاص بترمب في أغسطس/ آب 2022.

وينفي ترمب بشكل متكرر أي اتهامات بسوء السلوك أو القيام بأي عمل غير قانوني.