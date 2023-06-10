مزارع لبناني وقف بوجه جرافة إسرائيلية: لم أكن لأتزحزح حتى لو دفنوني.. وسأكون مثل الجندي محمد صلاح (فيديو)

روى إسماعيل ناصر، المواطن اللبناني الذي حاولت قوات الاحتلال دفنه تحت الرمال، أثناء محاولته منعها من تجريف أرضه في بلدة كفرشوبا الحدودية جنوب لبنان، ما جرى معه.

وقال في حوار مع المسائية على الجزيرة مباشر، الجمعة، إنه فوجئ عند ذهابه إلى أرضه قبل أيام بآلية إسرائيلية تجرف أرضه وتغير معالم المنطقة، ما دعاه للتصدي لها بالحجارة مرات عدة، لحين قدوم الجيش اللبناني.

وتحدث ناصر عن مناوشات حدثت بينه وبين الجانب الإسرائيلي أمام قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة، ليعمد سائق الجرافة الإسرائيلية بأمر من الضابط الموجود إلى طمره بالتراب، وقال “بقيت واقفًا بمكاني ولم أتزحزح، ولم أكن لأتزحزح حتى لو دفنوا جسدي تحت التراب، هذه أرضي وهذا وطني، ولن أدع إسرائيل تأخذها”.

وأظهر فيديو متداول لناصر وهو يتصدى بجسده للجرافة حتى دُفن تحت الرمال، لكن عناصر من قوات اليونيفيل الموجودة في المكان تمكنت من إنقاذه في اللحظة الأخيرة.

مواجهة بين جرافة عسكرية إسرائيلية ورجل لبناني على الحدود مع فلسطين. pic.twitter.com/UN6zNS2j9c — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 7, 2023

“لا وجود للخط الأزرق”

وتطرق ناصر إلى الموضوع من جانب قانوني، وقال إن قرار 425 كان واضحًا بإجبار القوات الإسرائيلية على الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، مؤكدًا عدم وجود ما يسمى “الخط الأزرق”، مشيرًا إلى أن ما تفعله إسرائيل ليس قانونيًا.

يذكر أنه بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني عام 2000، رسمت الأمم المتحدة ما عرف بالخط الأزرق لتأكيد هذا الانسحاب، غير أن هذا الخط لم يراع الحدود الرسمية بدقة، وحاولت إسرائيل خرقه أكثر من مرة.

وأكد ناصر على تشبثه بأرضه ودينه ووطنه ولو كلفه ذلك حياته، متطرقًا إلى “الشهيدين محمد صلاح (الجندي المصري الذي قُتل بعد تنفيذه عملية أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين) ومحمد الدرة (الطفل الفلسطيني الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال عام 2000)”، قائلًا “أنا متشبث بأرضي وديني ووطني، ومحمد صلاح مش (ليس) أحسن مني ومحمد الدرة مش أحسن مني”.

وقال إنه باق على العهد، ولن يسمح “للعدو الصهيوني بأن يحتل أرضه بأي طريقة كانت”.

وأشار إلى أنه بعد تصديه للجرافة الإسرائيلية، تراجع الجنود الإسرائيليون وتركوا المنطقة، وجاء الجيش اللبناني.

الجيش ينفذ انتشارًا في المنطقة الحدودية في كفرشوبا بمواجهة العدو الإسرائيلي.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/UTqCl6cyTR — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) June 9, 2023

وشهدت بلدتا كفرشوبا والعرقوب على الحدود الجنوبية للبنان، الجمعة، مواجهات بين محتجين لبنانيين وقوات من الجيش الإسرائيلي، بعد قيام الأخيرة بتجريف أراضٍ لهم.

وقال الجيش اللبناني على تويتر إنه “ينفذ انتشارًا في المنطقة الحدودية في كفرشوبا بمواجهة العدو الإسرائيلي”.