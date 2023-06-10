حفظ وثائق حساسة في صناديق.. ترمب يواجه 37 تهمة جنائية واستقالة اثنين من محاميه

يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب 37 تهمة جنائية في إطار قضية الوثائق السرية، حسب ما كشفت لائحة الاتهام الموجهة إليه، أمس الجمعة.

وكشف ممثلو الادعاء أن من بين الاتهامات تعريض بعض الأسرار الأمنية الأكثر حساسية في البلاد للخطر بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2021.

وجاء في لائحة الاتهام أن السجلات السرية للغاية التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفدرالي في منزل ترمب تضمنت تفاصيل عن القدرات النووية لدولة أجنبية.

وجاء فيه أيضًا أن ترمب لم يحسن التعامل مع وثائق سرية تضمنت معلومات عن البرنامج النووي الأمريكي السري وثغرات محلية محتملة لدى الولايات المتحدة في حالة وقوع هجوم.

وأكدت اللائحة أن التهم جنائية وتتعلق بالاحتفاظ بمعلومات سرية وتعطيل العدالة وبيانات كاذبة، وفق أسوشيتد برس.

مرحاض وصناديق

وذكرت لائحة الاتهام أن ترمب ناقش مع محاميه إمكانية الكذب على المسؤولين الحكوميين الذين يسعون لاستعادة الوثائق وحفظ بعضها في صناديق بالقرب من مرحاض ووزع صناديق تحتوي على بعض من هذه الوثائق في أنحاء منزله بمنتجع مار الاجو بولاية فلوريدا حتى لا تعثر عليها السلطات.

ونقلت لائحة الاتهام عن ترمب قوله لأحد محاميه “ألن يكون من الأفضل لو قلنا لهم أنه ليس لدينا أي شيء هنا؟”.

استقالة 2 من محامي ترمب

وأعلنت وزارة العدل عن لائحة الاتهام المكونة من 49 صفحة في يوم شهد استقالة 2 من محامي ترمب في القضية.

ومن المقرر أن يمثل ترمب أمام المحكمة لأول مرة فيما يخص هذه القضية في ميامي يوم الثلاثاء قبل أن يتم 77 عامًا بيوم واحد فقط.

ونظرا لأن ترمب سيقضي أي عقوبات فورًا حالة إدانته، فإن الحد الأقصى للسجن الذي يواجهه هو 20 عامًا لعرقلة العدالة.

وقال المستشار الخاص الأمريكي جاك سميث الذي يقود ممثلي الادعاء في بيان مقتضب “قوانيننا التي تحمي معلومات الدفاع الوطني حاسمة فيما يتعلق بسلامة الولايات المتحدة وأمنها، ويجب إنفاذها”.

وأضاف “قوانينا واحدة في هذا البلد وتنطبق على الجميع”.

وأعلن ترمب براءته في القضية. ولكن بعد الكشف عن التهم هاجم سميث عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي التي تحمل اسم “تروث سوشيال” “إنه كاره لترمب (مريض نفسي) مختل لا ينبغي أن يكون معنيًا بأي قضية لها علاقة بالعدالة”.

يهدد الأمن القومي

وتتناول إحدى الوثائق دعم إحدى الدول الأجنبية للإرهاب بما يتعارض مع المصالح الأمريكية.

ونصت لائحة الاتهام على أن هذه المواد الحكومية صادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) ووكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي ووكالات أخرى تابعة للمخابرات.

وقال ممثلو الادعاء إن ترمب أطلع شخصًا آخر على وثيقة لوزارة الدفاع وُصفت بأنها “خطة هجوم” على دولة أخرى.

ويواجه والت ناوتا المساعد السابق لترمب 6 تهم في القضية، منها أن ترمب تآمر معه للاحتفاظ بوثائق سرية أخذها من البيت الأبيض وأخفاها عن هيئة محلفين اتحادية كبرى.

وكذب ناوتا على مكتب التحقيقات الاتحادي عندما أخبرهم أنه لا يعرف كيف انتقلت بعض الوثائق إلى جناح ترمب في منتجع مار إيه لاجو بينما كان في الواقع متورطًا في نقلها هناك من غرفة تخزين، حسبما ذكرت لائحة الاتهام.

واحتفظ ترمب بالوثائق في منتجع مار الاجو الذي يمتلكه في فلوريدا وفي نادي الجولف الخاص به في نيوجيرسي. وجاء في لائحة الاتهام أن المنتجع استضاف عشرات الآلاف من الضيوف في أكثر من 150 حدثًا خلال الوقت الذي كانت فيه الوثائق هناك.

وقال ممثلو الادعاء إن الكشف دون وجه حق عن الوثائق السرية قد يهدد الأمن القومي الأمريكي والعلاقات الخارجية وجمع معلومات المخابرات.

ولم يسبق في التاريخ الأمريكي أن وجهت محكمة اتهامات اتحادية لرئيس أمريكي سابق، وتأتي لائحة الاتهام في وقت تتزايد فيه حظوظ ترمب بنيل ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة العام المقبل.

وصادر المحققون ما يقرب من 13 ألف وثيقة من منتجع مار الاجو الذي يمتلكه ترمب في بالم بيتش بولاية فلوريدا منذ نحو عام. وحمل 100 من هذه الوثائق طابع السرية على الرغم من أن أحد محاميي ترمب قال في وقت سابق إن جميع السجلات السرية أعيدت إلى الحكومة.

ترمب يعين قاضيه

كان ترمب قد قال إنه رفع السرية عن هذه الوثائق عندما كان رئيسًا، ورفض محاموه تقديم هذه الحجة في وثائق المحكمة.

وقال مصدر مطلع أمس الجمعة إن القاضية أيلين كانون كُلفت في البداية بالنظر في القضية. وأضاف المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته أن أيلين يمكن أن ترأس المحاكمة أيضًا.

وتصدرت أيلين التي عينها ترمب في عام 2019 عناوين الصحف العام الماضي عندما حكمت لصالح الرئيس الأمريكي السابق في مرحلة محورية من القضية قبل إلغاء الحكم في الاستئناف.

وستحدد أيلين عدة أمور من بينها موعد إجراء المحاكمة والحكم على ترمب في حالة إدانته.

وجدد ترمب الخميس الماضي الدفاع عن نفسه، قائلًا في مقطع مصور إنه بريء، ووجه اتهامات للإدارة الأمريكية الحالية بمحاولة التدخل في الانتخابات عبر ملاحقته ومحاولة تدمير سمعته للفوز في الانتخابات.

وفي مارس/ آذار الماضي، اتهم ترمب رسميًا بعدد من عمليات الاحتيال الحسابية من قبل قاضي ولاية نيويورك، في قضية دفعه قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016، أموالًا لإسكات ممثلة أفلام إباحية تقول إنها كانت عشيقته.