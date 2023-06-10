الإمام أبو حنيفة النعمان.. افتتاح أكبر مسجد في آسيا الوسطى بتمويل قطري (فيديو)

افتتح في العاصمة الطاجيكية دوشنبه جامع الإمام أبو حنيفة النعمان، أكبر المساجد في آسيا الوسطى، وذلك على هامش زيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى طاجيكستان.

ويتكون المسجد الذي استمرت أعمال بنائه قرابة 14 عامًا وبلغت تكلفته 100 مليون دولار، من 4 مآذن بارتفاع 74 مترًا، ومئذنتين صغيرتين بارتفاع 21 مترًا، وقبة كبيرة بارتفاع 43 مترًا، و17 قبة صغيرة بارتفاع 35 مترًا.

ووفقًا لوكالة الأنباء القطرية، تبلغ مساحة السطح الخارجي للمبنى أكثر من 62 ألف متر مربع، ويمكن للمسجد أن يخدم 133 ألف مصل في الوقت نفسه، منهم 43 ألفا داخل المسجد، والباقي حوله.

وقال سليمان دولت زاده، رئيس لجنة الشؤون الدينية وتنظيم الطقوس والاحتفالات والتقاليد لدى حكومة طاجيكستان، إن افتتاح جامع الإمام أبو حنيفة النعمان، الذي بني بتمويل من قطر “يؤكد الدور الكبير الذي تقوم به الدوحة في العالم الإسلامي، ومكانتها الكبيرة وهي دولة قدمت وما زالت تقدم الكثير خدمة للإنسانية في العالم”.

وأوضح أن “دولة قطر استطاعت بفضل مبادراتها وجهودها الخيرية أن تأخذ مكانة عالية في العالم الإسلامي في العقود الأخيرة، وهذا يدل على نجاح سياستها الخارجية”، معربًا عن فخره بمشاركة دولة قطر في التنمية ببلاده “عبر مشاريع عدة وآخرها مسجد الإمام أبو حنيفة النعمان في دوشنبه الذي يقف صرحًا وشاهدًا على الإنجازات المتزايدة لقطر”.

وشدد على أن افتتاح المسجد يترك أثرًا إيجابيًا في روح الصداقة بين البلدين والشعبين، حيث سيخدم هذا المسجد المسلمين في طاجيكستان لقرون عديدة في المستقبل، وسيظل عاملًا مؤثرًا في تعزيز الصداقة والتعاون بين البلدين، ودافعًا في الوقت نفسه لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أوسع.