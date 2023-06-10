أردوغان ومحمد بن زايد يبحثان في إسطنبول تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين تركيا والإمارات (فيديو)

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاء مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في إسطنبول.

وقالت الرئاسة التركية في بيان، السبت، إن الرئيس أردوغان التقى الشيخ محمد بن زايد في مطار أتاتورك.

وشارك في مراسم الاستقبال من الجانب التركي وزير الشباب والرياضة عثمان أشقين باك، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالن، وكبير مستشاري الرئيس عاكف جاغاطاي قليج.

وقال أردوغان إن بلاده تولي علاقاتها مع دولة الإمارات أهمية خاصة كونها شريكًا مهمًّا في دعم التنمية الاقتصادية والاستقرار والسلام على المستويين الإقليمي والعالمي.

وخلال المراسم، أطلع الرئيس أردوغان محمد بن زايد على سيارة “توغ” التي تُعَد أول سيارة كهربائية تركية مصنعة محليًّا.

الرئيس أردوغان يلتقي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مطار أتاتورك الدولي. pic.twitter.com/oSB12ZFMOd — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) June 10, 2023

وفي وقت لاحق، انتقل الرئيسان إلى مضافة الدولة في مطار أتاتورك، وعقدا هناك لقاءً مغلقًا.

من جهته، أشار محمد بن زايد إلى أنه بحث مع الرئيس أردوغان تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين تركيا والإمارات، ودفع الشراكة الاقتصادية إلى الأمام.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، اعتبر بن زايد أن الزيارة تشكل دفعًا قويًّا لتطور العلاقات بين البلدين نحو الآفاق التي يتطلعان إليها، وبما يخدم شراكتهما ومصالحهما المتبادلة.

شاهد | الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان لدى وصوله إلى #إسطنبول ويتجولان معاً بسيارة توغ التركية pic.twitter.com/Lv80rtzos9 — TRT عربي (@TRTArabi) June 10, 2023

يشار إلى أن رئيس الإمارات أجرى أول زيارة منذ 10 سنوات إلى تركيا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2021. ومنذ ذلك الوقت، وقّع البلدان العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.