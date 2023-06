واشنطن تفرض قيودا على التأشيرات وعقوبات على شركات سودانية داعمة لطرفي النزاع

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية جديدة وقيودًا على التأشيرات “بحق الأطراف التي تمارس العنف” في السودان.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان فرض عقوبات على 4 شركات سودانية، لأن عائداتها المالية تسهم في دعم طرفي النزاع هناك.

وذكرت الوزارة أنها فرضت عقوبات على شركتين مرتبطتين بقوات الدعم السريع، وشركتين مرتبطتين بالجيش السوداني.

We are imposing visa restrictions on individuals responsible for undermining peace, security, and democratic transition in Sudan. @USTreasury is sanctioning Sudan-based entities for supporting RSF and SAF in perpetuating the violence. We call for an immediate end to the conflict.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 1, 2023