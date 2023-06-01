منظمة حقوقية: هدم منزل في العريش بمصر رغم حكم قضائي بوقف إزالته (فيديو)

ذكرت منظمة “سيناء لحقوق الإنسان” أن السلطات المصرية هدمت جزءًا من منزل في حي “الميناء” بمدينة العريش، في محافظة شمال سيناء، رغم صدور حكم قضائي بوقف قرار الإزالة.

ونشرت المنظمة في صفحتها على فيسبوك، الأربعاء، مقطعًا مصورًا لصاحب المنزل قال فيه إن قوات من أجهزة الأمن حضرت إلى منزله وطلبت منه الخروج، ليقوم بعض أفرادها بتقييده وهدم جزء من منزله.

وذكر صاحب المنزل أنه قدّم للقوة الأمنية حكمًا قضائيًا بوقف قرار إزالة المنزل، لكن قائد القوة أمسك بورقة القرار وحاول تمزيقها.

ويشهد حي ميناء العريش وقفات احتجاجية مستمرة رفضًا لإخلاء المنازل، وعمليات الهدم تمهيدًا لإنشاء ميناء جديد.

ونص القرار الرئاسي رقم 465 لسنة 2021 على نقل “تبعية ميناء العريش، ويعاد تخصيص كل الأراضي المحيطة بالميناء واللازمة لأعمال التطوير لصالح القوات المسلحة، وذلك بإجمالي مساحة 541.82 فدانًا”.

ومن المقرر أن تنتهي خطة تطوير ميناء العريش خلال عامين تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويستهدف التطوير زيادة طول رصيف الميناء إلى 1.5 كيلومتر وزيادة عمقه ليصل إلى 14 مترًا، بحيث يسمح بدخول سفن بحمولات تصل إلى 40 ألف طن.

وتشمل الخطة المعلنة من قبل الدولة، إعادة تخصيص مساحة 371.46 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة شمال سيناء، لصالح القوات المسلحة، لاستخدامها في توسعة الميناء وتطويره، وإنشاء ميناء جديد للصيد بعد تعويض الأهالي عن أراضيهم.