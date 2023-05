هآرتس: حماس هي من ستقرر إمكانية تحوّل هجمات إسرائيل على غزة إلى حرب شاملة

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن عملية اغتيال المسؤولين الثلاثة البارزين في حركة الجهاد الإسلامي، والتي تمت فجر اليوم الثلاثاء، قد تأخرت أسبوعًا كاملًا عن موعدها المقرر مسبقًا.

وفي تقرير أعده المحلل العسكري، عاموس هاريل يقول إن إسرائيل انتظرت هذه المدة بعد إطلاق الحركة أكثر من 100 صاروخ على أراضيها، بعد وفاة القائد البارز في صفوفها خضر عدنان رهن الاعتقال قبل نحو أسبوع، لأنها توقعت أن قيادات الحركة قاموا بإخفاء أنفسهم بشكل جيد، فمال القرار الإسرائيلي إلى الانتظار حتى تحين اللحظة المناسبة، وهو ما حدث فجر اليوم.

ويتوقع هاريل أن تؤدي عمليات الاغتيال التي تضمنت قتل أفراد في أسر قياديي حركة الجهاد الإسلامي إلى جولة من الاشتباكات تستمر عدة أيام، على أقل تقدير، مضيفًا أن السؤال الأكثر إلحاحًا في إسرائيل الآن، هو مدى تورط حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في هذا الأمر.

Hamas will decide whether Israel's Gaza attacks spiral into full-blown war https://t.co/ATDJXaSIIC

