مسؤول في حماس يرد على تقارير إسرائيلية بشأن صفقة الأسرى (فيديو)

نفى زاهر جبارين، عضو المكتب السياسي ومسؤول ملف ‏الأسرى في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تقدم في مفاوضات صفقة الأسرى مع الحركة.

وقال جبارين في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر إنه كلما تعرضت الحكومة الإسرائيلية لضغوط من قبل أهالي الجنود الأسرى المحتجزين لدى المقاومة بقطاع غزة؛ لجأت إلى الكذب لتخفيف تلك الضغوط.

وذكر جبارين أنه حصل بعض التقدم في المفاوضات قبل 3 أعوام، مشيرًا إلى أن المقاومة قدمت وقتها إطارًا عامًّا إنسانيًّا للصفقة وهناك ثمن يجب أن يدفعه الاحتلال، وهو ما لا يريد نتنياهو دفعه.





وأكد جبارين أن المقاومة لن تبرم الصفقة إلا بعد تحقيق ما يريده الشعب الفلسطيني، وما يضمن إطلاق سراح الأسرى في سجون الاحتلال.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كشف في جلسة لمجلس الوزراء عن تقدم في مفاوضات صفقة الأسرى مع حركة حماس.

يأتي هذا وسط مناشدات من أهالي أسرى الاحتلال الذين تحتفظ بهم المقاومة في قطاع غزة للضغط على تل أبيب لتنفيذ الصفقة وعدم التهرب من إتمامها.

وتحتجز المقاومة الفلسطينية 4 من جنود الاحتلال في قطاع غزة، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على قطاع غزة عام 2014، وهما شاؤول آرون وهدار غولدن، أما الأسيران الآخران -وهما أبراهام منغستو وهشام السيد- فقد دخلا غزة في ظروف غير واضحة.