قبل شهر من زفافهما.. شاب يودّع خطيبته التي استشهدت جراء عدوان الاحتلال على غزة (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وتسجيلات لشاب من غزة، وهو يقرأ القرآن الكريم بجانب جثمان خطيبته التي كان من المقرر أن يتزوجها بعد نحو شهر.

ويظهر الشاب في إحدى الصور، وهو ممسك بنسخة من المصحف بجانب جثمان خطيبته دانية عدس التي استُشهدت خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع.

كما يظهر في فيديو آخر، وهو يبكي ويودعها الوداع الأخير.

وفجر الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها اسم “السهم الواقي” أسفرت عن استشهاد 15 فلسطينيا بينهم 4 أطفال و4 نساء، و3 من قادة “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، فضلا عن إصابة 23 آخرين بينهم حالات خطرة.

وكان من اللافت في هذه الغارات ارتفاع عدد الضحايا من النساء والأطفال.

تغطية صحفية: "خطيب الفتاة دانية عدس (19 عامًا) يودعها الوداع الأخير، حيث كان من المقرر أن يتم زفافهما خلال شهر، لكنها ارتقت في القصف الإسرائيلي على غزة". pic.twitter.com/yCeIkwtbBA — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) May 9, 2023

وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه “المجزرة المروعة ضد أهلنا في قطاع غزة”، معتبرا ذلك “إرهاب دولة منظما، وامتدادا لنكبة عام 48”.

كما أدانت دول ومنظمات على رأسها مصر والأردن والاتحاد الأوربي الضربات الجوية الإسرائيلية.

مسرح جريمة الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبها بحي التفاح شرق مدينة غزة فجر اليوم، وارتقى على إثرها الشهيدتين دانيه وإيمان علاء عدس. pic.twitter.com/p5IFdD2xjj — وكالة الرأي (@alrayps) May 9, 2023

وأعربت مصر عن رفضها الكامل “مثل تلك الاعتداءات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية”.

كما أدانت وزارة الخارجية الأردنية “العدوان” الإسرائيلي، وأكدت “ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وفاعل لوقفه”.

وأدان المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند “مقتل مدنيين في الضربات الجوية الإسرائيلية”، معتبرا أن “هذا غير مقبول”.