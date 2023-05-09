سياسة

قبل شهر من زفافهما.. شاب يودّع خطيبته التي استشهدت جراء عدوان الاحتلال على غزة (فيديو)

خطيب الشهيدة دانية عدس يقرأ القرآن بجانب جثمانها (مواقع التواصل)
9/5/2023

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وتسجيلات لشاب من غزة، وهو يقرأ القرآن الكريم بجانب جثمان خطيبته التي كان من المقرر أن يتزوجها بعد نحو شهر.

ويظهر الشاب في إحدى الصور، وهو ممسك بنسخة من المصحف بجانب جثمان خطيبته دانية عدس التي استُشهدت خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع.

كما يظهر في فيديو آخر، وهو يبكي ويودعها الوداع الأخير.

وفجر الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها اسم “السهم الواقي” أسفرت عن استشهاد 15 فلسطينيا بينهم 4 أطفال و4 نساء، و3 من قادة “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، فضلا عن إصابة 23 آخرين بينهم حالات خطرة.

وكان من اللافت في هذه الغارات ارتفاع عدد الضحايا من النساء والأطفال.

وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه “المجزرة المروعة ضد أهلنا في قطاع غزة”، معتبرا ذلك “إرهاب دولة منظما، وامتدادا لنكبة عام 48”.

كما أدانت دول ومنظمات على رأسها مصر والأردن والاتحاد الأوربي الضربات الجوية الإسرائيلية.

وأعربت مصر عن رفضها الكامل “مثل تلك الاعتداءات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية”.

كما أدانت وزارة الخارجية الأردنية “العدوان” الإسرائيلي، وأكدت “ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وفاعل لوقفه”.

وأدان المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند “مقتل مدنيين في الضربات الجوية الإسرائيلية”، معتبرا أن “هذا غير مقبول”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي