“قادة الجيش يضللون بوتين”.. رئيس فاغنر يتهم وحدة عسكرية روسية بالفرار من المعارك في باخموت

اتهم رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، اليوم الثلاثاء، وحدة عسكرية روسية بالفرار من مواقعها قرب باخموت في شرقي أوكرانيا، قائلا إن الدولة لم تعد قادرة على الدفاع عن البلد.

وأضاف بريغوجين “اليوم هربت إحدى وحدات وزارة الدفاع من أحد مواقعنا مما جعل الجبهة مكشوفة”، مكررا تعهده بسحب مجموعته من باخموت إذا لم يقدّم الجيش الروسي مزيدا من الذخيرة.

وتابع “لدينا وزارة دسيسة بدلا من وزارة دفاع، لذا فإن جيشنا يغادر. اللواء 72 فقد 3 كيلومترات مربعة” من الأراضي.

وقال بريغوجين “إذا كان السفلة يحددون المهام، فإن الجندي يغادر الخندق، لأنه لا فائدة من الموت بلا داع. لا ينبغي أن يموت الجندي بسبب غباء قادته”.

وشكّك بريغوجين في قدرة الكرملين على الدفاع عن البلاد في وقت تستعد أوكرانيا لهجوم مضاد.

وقال في مقطع فيديو “لماذا الدولة غير قادرة على الدفاع عن البلد؟”، مضيفا أن أوكرانيا تضرب المناطق الحدودية الروسية “بنجاح”.

وتابع “هناك جريمة تُسمى ‘تدمير الشعب الروسي، وهذا ما تفعله مجموعة صغيرة”، في إشارة إلى هيئة الأركان العامة.

والأسبوع الماضي، أعلن رئيس فاغنر أنه سيسحب مقاتليه من باخموت في 10 مايو/أيار الجاري، إذا لم تزوده هيئة الأركان بالذخيرة التي كان يطالب بالحصول عليها.

والأحد، أكد بريغوجين أنه تلقى “وعدا” بتسلّم كميات كافية من الذخيرة، وبدا أنه استبعد أي انسحاب فوري من باخموت.

إلا أنه أعلن مجددا، صباح اليوم، أنه سينسحب ما لم يتسلّم أسلحة كافية. وأوضح أن المجموعة تلقت 10% من الذخيرة التي طلبها.

لكنه ألمح إلى أن الانسحاب لن يكون فوريا، قائلا “لن نغادر (باخموت) وسنبقى أياما قليلة أخرى، وسنقاتل رغم كل شيء وسننجح”.





واتهم رئيس مجموعة فاغنر قادة الجيش الروسي بالسعي إلى “تضليل” الرئيس فلاديمير بوتين بشأن الهجوم في أوكرانيا، في دليل جديد على خلافه مع هيئة الأركان العامة.

وقال في بيان “إذا تم القيام بكل شيء لتضليل القائد العام للقوات المسلحة (فلاديمير بوتين)، فإما سيقضي عليكم القائد العام أو الشعب الروسي الذي سيكون غاضبا إذا خسرت روسيا الحرب”.

وفي وقت لاحق اليوم، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن “وحدات فاغنر” تواصل القتال في الجزء الغربي من باخموت.

وأضافت أن قوات المظليين تقدّم المساعدة لها من دون الإشارة إلى اتهام بريغوجين للجنود بترك مواقعهم.





تسليم ذخائر المدفعية

بدوره، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دول الاتحاد الأوربي إلى “تسريع” عملية تسليم الذخائر المدفعية إلى بلاده.

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين أقيم في كييف بمناسبة “يوم أوربا”، إنه يتعين توحيد الجهود من أجل ضمان أمن أوربا وقوّتها، وإحلال السلام في القارة.

وأوضح أن مسألة “تسريع إمداد كييف بالذخائر المدفعية” كانت من أبرز القضايا التي ناقشها مع أورسولا”.

من جهتها، قالت أورسولا إن أوكرانيا أصبحت “جزءا من العائلة الأوربية”.

وفي خطوة رمزية، تخلت أوكرانيا عن الاحتفال بذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في 9 مايو/أيار وفقا للتقاليد السوفيتية والروسية، وجعلته يوما للاحتفاء بأوربا.

ويأتي “يوم أوربا” لإحياء إعلان وزير الخارجية الفرنسي الراحل روبير شومان عام 1950 تشكيل “الجماعة الأوربية للفحم والصلب” التي شكلت النواة الأولى للاتحاد الأوربي، كما يعكس اليوم “حالة السلام والاتحاد” التي تنعم بها أوربا.

والعام الماضي، منحت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي أوكرانيا وضع المرشحة للانضمام، في أعقاب الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022.