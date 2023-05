“غزة تحت القصف”.. غضب شعبي وتنديد عربي ودولي واسع إثر استشهاد 13 فلسطينيا

تسبب استشهاد 13 فلسطينيًا بينهم 4 أطفال و6 نساء إثر سلسلة غارات جوية شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، في غضب واسع على منصات التواصل وتنديد شعبي وعربي وإسلامي واسع، فيمت تصدر وسم (#غزة_تحت_القصف) منصات التواصل.

وتعرضت مناطق متفرقة من قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء لعملية عسكرية إسرائيلية أطلق عليها اسم “السهم الواقي”، لاغتيال 3 من قادة “سرايا القدس” الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، نفّذ خلالها عدد من الغارات الجوية، وتسببت في مقتل أطفال ونساء.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية الهجوم الإسرائيلي، وحمّلت الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا “التصعيد الخطير الذي يجر المنطقة الى مربع العنف والتوتر وعدم الاستقرار”.

وحذرت في بيان لها، الإدارة الأمريكية من السماح لسلطات الاحتلال في “التمادي في جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة أنها تطال الأطفال والنساء والمقدسات”.

وأدان الأردن هذا التصعيد وأكدت الخارجية في بيان لها ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فوري وفاعل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في القطاع، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.

وشدد البيان على أن استمرار العدوان والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة، يهدد بدوامات أوسع من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه، مؤكدًا أن الأردن يواصل اتصالاته وتحركاته من أجل الوقف الفوري لهذا التصعيد الخطير.

كما أدانت مصر، التصعيد الإسرائيلي سواء في قطاع غزة وفي القدس، وأكدت الخارجية في بيان “رفض مصر الكامل لمثل تلك الاعتداءات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية، وتؤجج الوضع بشكل قد يخرج عن السيطرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

من جهتها، أدانت تركيا الهجمات الإسرائيلية ووصفتها بـ”الدنيئة”، وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان “ندين هجمات القوات الإسرائيلية على غزة اليوم، والتي أدلت إلى مقتل فلسطينيين بينهم نساء وأطفال، ولا يمكن بأي حال من الأحوال قبول هذه الأفعال الدنيئة”.

وأضافت الخارجية التركية أنها تنتظر إيقاف هذه الهجمات “بشكل فوري” قبل أن تتسبب بمزيد من الخسائر بالأرواح ودون أن تؤدي إلى دوامة صراع جديدة في المنطقة.

كما أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، ما وصفته بـ”الجريمة البشعة” التي ارتكبتها إسرائيل صباح اليوم في قطاع غزة، واعتبرت في بيان لها، أن “هذه المجزرة النكراء امتدادا للعدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

وحمّلت المنظمة إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه “الجرائم والاعتداءات والإرهاب المنظم الذي يهدد بتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة”، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جميع جرائمه وانتهاكاته التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

واستنكر البرلمان العربي العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته، والعمل على وقف الاعتداءات المتكررة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يطالب بحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.

وجدّد البرلمان العربي، في بيان، المطالبة بضرورة اتخاذ مواقف إيجابية وجادة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددًا على أن تلك الممارسات الوحشية الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني تؤكد للعالم أجمع أن القوة القائمة بالاحتلال “إسرائيل” ترفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية والالتزام بها وتقود المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

وأكد ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وضرورة إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وأن عملية السلام يجب أن ترتكز على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وشعبيَا تصدر وسم (#غزة_تحت_القصف) منصة تويتر صباح اليوم الثلاثاء، وندد رواد الموقع بالهجوم الإسرائيلي وقتل الأطفال والنساء، كما نشروا صورًا ومقاطع فيديو للشهداء قبل قتلهم.

ونشر جهاد حلس مقطع فيديو لابنة أحد الشهداء وكتب “هذه الطفلة الجميلة نامت في حضن والدها يداعب خصلات شعرها، لكنها استيقظت على قصف الاحتلال بيتها، فوصلت إلى المشفى في سيارة الاسعاف تبكي تريد والدها، ولا تعلم أنه خلفها غارق في دمائه قد ارتقى شهيداً”.

ونشر رضوان الأخرس صورًا لأسرة القيادي في سرايا القدس طارق عز الدين الذي استشهد فجر اليوم، وكتب “أطلق الاحتلال الإسرائيلي قذائفه الحاقدة تجاه هذه العائلة الفلسطينية، عائلة القيادي “طارق عزالدين” ليرتقي شهيدا، وزوجته وأبنائه الصغار ما بين شهيد وجريح”.

وأعاد يحي بشير نشر مقطع فيديو للقيادي الشهيد طارق عز الدين وهو يقول كلمات خالدة عقب تحريره بصفقة وفاء الأحرار.

ونشر عماد الدين مقطع فيديو لزوجة الشهيد طارق عز الدين وابنها يودعانه رغم إصابتهما في القصف الليلة على منزله بغزة.

وتداول بعض الناشطون صورًا لحجم الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي المفاجئ فجر اليوم.

