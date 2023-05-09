رغم إصابتهما.. زوجة الشهيد طارق عز الدين وابنها يودعانه واثنين من أطفاله (فيديو)

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر زوجة الشهيد طارق عز الدين وابنها يودعانه رغم إصابتهما بقصف إسرائيلي لمنزلهم بغزة فجر اليوم.

واستشهد عز الدين واثنان من أبنائه، هما الطفلين ميار وعلي بقصف استهدف منزلهم في قطاع غزة، كما استشهد بقصفين آخرين متزامنين أمين سر المجلس العسكري جهاد الغنام، وعضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية خليل البهتيني.

الطفلين الشهيدين ميار وعلي عزالدين أبناء الشهيد القائد طارق عزالدين. pic.twitter.com/uFDDhoZ7Hs — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 9, 2023

واستشهد 13 فلسطينيا بينهم 4 أطفال و6 نساء، وأصيب عشرات بجروح بينها إصابات حرجة وخطيرة، فجر اليوم الثلاثاء، في سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفاد جيش الاحتلال في بيان، بإطلاق عملية عسكرية على قطاع غزة أطلق عليها اسم “السهم الواقي” تستهدف في بدايتها ثلاثة من كبار قادة الجهاد الإسلامي في القطاع يحمّلهم الاحتلال المسؤولية عن إطلاق نحو 100 قذيفة صاروخية على الأراضي الإسرائيلية مؤخرًا.

وأعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بغزة، الحداد الوطني والإضراب الشامل، تنديدًا بجريمة الاغتيال التي نفذها الاحتلال في قطاع غزة، ودعت إلى مشاركة فاعلة في مواكب التشييع.