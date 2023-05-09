حركة الجهاد: رد المقاومة لن يتأخر والاحتلال سيدفع ثمن التصعيد في غزة (فيديو)

قال طارق سلمي الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي إن رد المقاومة على غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لن يتأخر، وسيكون من خلال الميدان.

وأضاف الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في لقاء مع الجزيرة مباشر أن الاحتلال سيدفع ثمن التصعيد، مؤكدا أن المقاومة هي من ستحدد موعد الرد، وستبعث برسالة عبر الميدان إلى الاحتلال وشعبه بأن الاغتيالات سياسة فاشلة.

وذكر المتحدث باسم حركة الجهاد أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو تعيش أزمة حقيقية، وتريد تصدير صورة نصر من خلال قتل قادة الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن اغتيال قادة المقاومة زاد أفرادها إصرارا على مواصلة الكفاح ضد الاحتلال.





وأكد طارق أن محاولة الاحتلال الإسرائيلي الاستفراد بفصيل معيَّن وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة فشلت فشلا ذريعا، مشددا على وحدة فصائل المقاومة الفلسطينية في الخطاب وفي الميدان وفي المواجهة.





واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء 3 من كبار القادة العسكريين لحركة الجهاد الإسلامي، بسلسلة غارات على منازل في غزة، أوقعت عددا من الشهداء بينهم أطفال ونساء.