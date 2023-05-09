“ساعات وجهنم تفتح أبوابها”.. عرين الأسود تتوعد بالثأر لشهداء غزة وتعلن تصديها لاقتحام الاحتلال نابلس (فيديو)

اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، البلدة القديمة في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وحاصرت منزلًا سكنيًّا هناك، في حين شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة على غزة استشهد خلالها 13 فلسطينيًّا بينهم 3 من كبار قادة حركة الجهاد الإسلامي في القطاع، إضافة إلى نساء وأطفال.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن اقتحام البلدة القديمة في نابلس أسفر عن 145 إصابة، 12 منها بالرصاص الحي، و3 بمطاط علاج ميداني، و130 باستنشاق الغاز. وأفاد بنقل 3 مصابين إلى المستشفى.

اشتباكات ومواجهات مستمرة ضد قوات الاحتلال عقب اقتحامها مدينة نابلس pic.twitter.com/T5rtG09db8 — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 9, 2023

عرين الأسود تتوعد الاحتلال

من ناحيتها، أفادت مجموعة “عرين الأسود” بوقوع إصابات بالغة في صفوف قوات الاحتلال وإعطاب 3 آليات عسكرية أثناء اقتحامها نابلس.

وقالت في بيان “نزف شهداء غزة ونقول للعدو ارتقب جيدًا فكلها ساعات وجهنم تفتح أبوابها على مصراعيها”.

وسبق أن أعلنت مجموعات “عرين الأسود”، التي تضم مقاومين من مختلف الفصائل الفلسطينية، مسؤوليتها عن عدة عمليات في مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

وظهرت مجموعة عرين الأسود عام 2022 في البلدة القديمة بمدينة نابلس، وتكوّنت من مسلحين يتبعون عدة فصائل فلسطينية على غرار “كتيبة جنين” وتطلق على نفسها “كتيبة نابلس”.

🔴 عاجل| مجموعة #عرين_الأسود:

• إصابات بالغة في صفوف قوات الاحتلال وإعطاب 3 آليات عسكرية أثناء اقتحام #نابلس

• نزف شهداء #غزة ونقول للعدو ارتقب جيدا فكلها ساعات وجهنم تفتح أبوابها على مصراعيها pic.twitter.com/mznIf8uYAo — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) May 9, 2023

وقال مراسل الجزيرة إن قوات جيش الاحتلال معززة بآليات عسكرية اقتحمت البلدة القديمة بنابلس، وفرضت حصارًا على منزل سكني، كما نشرت قناصتها في محيطه.

وأضاف أن تبادلًا لإطلاق النار وقع بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال، التي تحاصر أحد المنازل في حي الياسمينة في البلدة القديمة من مدينة نابلس، وإن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية من المحور الجنوبي لمدينة نابلس.

لحظة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة القديمة في #نابلس pic.twitter.com/8YkZFkMVUr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 9, 2023

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن قوات الأمن تعمل في هذه الساعة في البلدة القديمة في نابلس، وإنه تم اعتقال فلسطينيَّين خلال العملية العسكرية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة فتى برصاصة في الصدر خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة في نابلس.

من جانبه قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن هناك 6 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي وعشرات من حالات الاختناق جراء اقتحام نابلس.

واستشهد نحو 110 فلسطينيين منذ بداية العام الجاري برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس.

وفي الخميس الماضي، استشهد 3 مقاومين فلسطينيين وأصيب العشرات، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة من مدينة نابلس ومحاصرة منزل فيها.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية باندلاع مواجهات “بين قوة عسكرية سرية ومسلحين في نابلس أثناء نشاط أمني لاعتقال مطلوبين”، وأنه تم القضاء على اثنين من منفذي عملية الأغوار (التي أسفرت عن مقتل 3 مستوطنات قبل نحو شهر)، إضافة إلى مقتل أحد مساعديهم.

وفي اليوم ذاته، استشهدت شابة جراء إصابتها برصاصة في الصدر أطلقتها عليها قوات الاحتلال في حوارة جنوب نابلس بزعم محاولة طعن جنود إسرائيليين.

تغطية صحفية: "جانب من اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس في هذه الأثناء". pic.twitter.com/Z4t8YvBBKF — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 9, 2023