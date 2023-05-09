الثاني خلال أيام.. هجوم روسي بالصواريخ على كييف وأوكرانيا تعلن إسقاطها (فيديو)

أطلقت روسيا حوالي 15 صاروخ كروز على العاصمة الأوكرانية اليوم الثلاثاء، في ثاني هجوم على كييف خلال أيام قليلة، لكن أنظمة الدفاع الجوي أسقطتها جميعا، بعدما دوت صافرات الإنذار في معظم أنحاء البلاد.

وقال سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، في تعليقات نُشرت على تطبيق تلغرام “على صعيد الجبهة، فشلت خطط المعتدي”.

وجاء هجوم اليوم الثلاثاء بعد يوم من شنّ روسيا أكبر هجمات لها بالطائرات المسيرة حتى الآن في إطار حملة جوية بدأتها قبل 10 أيام، بعد فترة هدوء سادت منذ أوائل مارس/ آذار الماضي.

وتعد هجمات اليوم الخامسة التي تشنها موسكو في مايو/ أيار الجاري، كما تأتي تزامنًا مع احتفال روسيا بيوم النصر، وهو أحد أهم المناسبات العامة في البلاد، وتحيي فيه روسيا ذكرى هزيمة ألمانيا النازية عام 1945.

Last night, 35 of 35 russian drones were shot down!

30 of them targeted Kyiv.

On this Day of Remembrance &Victory over Nazism in WWII, today’s Nazis – ruscists – are destroying peaceful cities. The empire of which they dream will fade into obscurity. Just like its predecessors. pic.twitter.com/easqvc8W17 — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 8, 2023

وقال بوبكو “يحاولون قتل أكبر عدد ممكن من الناس في هذا اليوم”. وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم سقوط ضحايا بالهجوم الذي شنّته روسيا بصواريخ كروز من منطقة بحر قزوين.

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف عبر قناته على تلغرام إن الحطام المتساقط نزل على منزل في منطقة بجنوب غرب العاصمة، مضيفًا أن ذلك لم يسفر عن سقوط ضحايا أو أضرار كبيرة.

مساعدات عسكرية أمريكية

من جانبه قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان اليوم الثلاثاء عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار دولار ستشمل أنظمة دفاع جوي وذخيرة وأموالًا للتدريب.

وأضاف أن أوكرانيا ستحصل على ذخيرة لمدفع هاوتزر عيار 155 ملليمترًا وذخيرة مضادة للطائرات المسيرة وتمويل لصور الأقمار الصناعية، علاوة على أشكال متنوعة من التدريب.

انفجارات في سماء كييف وقصف عنيف على أوديسا.. هجوم صاروخي روسي واسع النطاق على أوكرانيا#الحرب_الروسية_الأوكرانية | #روسيا | #أوكرانيا pic.twitter.com/uWtvAwfe9u — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 8, 2023

أوكرانيا تقصف الحدود مع روسيا

وقال حاكم منطقة بلجورود الواقعة على الحدود مع روسيا إن القوات الأوكرانية قصفت المنطقة أمس الاثنين فأصابت 5 أشخاص على الأقل ودمرت منازل وخطوط كهرباء.

وأضاف الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف عبر قناته على تطبيق تليغرام أن بلدة شيبيكينو بجنوب بلجورود قُصفت 3 مرات؛ مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص. وذكر أن مناطق أخرى أصيبت بنيران القصف.

وقال جلادكوف إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت في ساعة متأخرة من مساء الاثنين طائرة مسيرة في بلدة فالويكي، وإن القصف تسبب في تضرر عدد من المنازل، كما أصاب مزرعة وبنية تحتية وخطوط كهرباء.

ولا تعلن كييف عادة مسؤوليتها عن أي هجمات داخل روسيا أو في الأراضي التي تسيطر عليها موسكو في أوكرانيا، لكنها قالت في الآونة الأخيرة إن تدمير البنية التحتية يعد استعدادا لهجوم بري مزمع.