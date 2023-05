الثاني خلال أيام.. هجوم روسي بالصواريخ على كييف وأوكرانيا تعلن إسقاطها (فيديو)

أطلقت روسيا حوالي 15 صاروخ كروز على العاصمة الأوكرانية اليوم الثلاثاء، في ثاني هجوم على كييف خلال أيام قليلة، لكن أنظمة الدفاع الجوي أسقطتها جميعا، بعدما دوت صافرات الإنذار في معظم أنحاء البلاد.

وقال سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، في تعليقات نُشرت على تطبيق تلغرام “على صعيد الجبهة، فشلت خطط المعتدي”.

وجاء هجوم اليوم الثلاثاء بعد يوم من شنّ روسيا أكبر هجمات لها بالطائرات المسيرة حتى الآن في إطار حملة جوية بدأتها قبل 10 أيام، بعد فترة هدوء سادت منذ أوائل مارس/ آذار الماضي.

وتعد هجمات اليوم الخامسة التي تشنها موسكو في مايو/ أيار الجاري، كما تأتي تزامنًا مع احتفال روسيا بيوم النصر، وهو أحد أهم المناسبات العامة في البلاد، وتحيي فيه روسيا ذكرى هزيمة ألمانيا النازية عام 1945.

Last night, 35 of 35 russian drones were shot down!

30 of them targeted Kyiv.

On this Day of Remembrance &Victory over Nazism in WWII, today’s Nazis – ruscists – are destroying peaceful cities. The empire of which they dream will fade into obscurity. Just like its predecessors. pic.twitter.com/easqvc8W17

— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 8, 2023