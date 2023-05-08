مؤيد لحزب “الجيد” التركي المعارض يعتدي على مراسلة الجزيرة مباشر على الهواء (فيديو)

تعرضت رقية تشيليك مراسلة الجزيرة مباشر في تركيا لاعتداء من أحد مؤيدي حزب “الجيد” المُعارض، خلال قيامها بجولة في مدينة إسطنبول لرصد أجواء الحملات الانتخابية.

وكانت رقية تُجري لقاءات مع مواطنين أتراك لمعرفة مواقفهم بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 14 مايو/أيار الجاري.

وخلال محاولة مراسلة الجزيرة مباشر الاقتراب من خيمة لحزب “الجيد” المُعارض، الذي تتزعمه ميرال أكشنار، بدأ أحد الأشخاص هناك في الحديث معها بنبرة حادة، طالبًا منها عدم التحدث باللغة العربية والعودة إلى بلدها.

ورغم محاولة رقية الابتعاد عن المعتدي، فإنه أتى إليها وضربها على يدها في محاولة لمنعها من مواصلة عملها، في حين وضع أحد الأشخاص يده على الكاميرا لمنع تصوير ما يحدث.

وتدخّل أفراد من الشرطة التركية لمنع تطور الاعتداء على رقية.

وحزب الجيد هو أحد أحزاب تحالف “الطاولة السداسية” المُعارض، الذي رشح كمال كليجدار أوغلو -زعيم حزب الشعب الجمهوري- لخوض انتخابات الرئاسة، ومنافسة الرئيس الحالي للبلاد رجب طيب أردوغان.

كما يخوض الانتخابات الرئاسية محرّم إنجه رئيس حزب البلد، وسنان أوغان مرشحًا عن تحالف “الأجداد”.