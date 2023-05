“سيعود بالرفاهية على مواطني إسرائيل”.. مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق على زيادة صادرات الغاز إلى مصر

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن مجلس الوزراء وافق على مقترح لتوسيع خطوط أنابيب الغاز الإسرائيلية المتجهة إلى مصر لزيادة الصادرات.

وذكرت الوزارة في بيان أوردت تفاصيله وسائل إعلام محلية منها موقع “غلوبس الاقتصادي” أن المقترح يقضي ببناء خط أنابيب جديد نحو مصر، بقدرة نقل سنوية تبلغ 6 مليارات متر مكعب، يمتد على طول 65 كيلومترا.

وخط الأنابيب البري المرتقب سيكون بمثابة بنية تحتية لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، وبالتالي زيادة خيارات تصدير الغاز من مصر إلى الدول الأوربية بحثا عن بديل الغاز الروسي.

وزادت الوزارة “سيبلغ طول خط الأنابيب الجديد 65 كيلومترا، وسيجلب الغاز الإضافي عائدات بقيمة 200 مليون شيكل (55.6 مليون دولار) إلى خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية سنويا، ومئات الملايين سنويا من عائدات الضرائب”.

ونقل “غلوبس” عن وزير الطاقة يسرائيل كاتس قوله “القرار الحالي يزيد من إمكانات التعاون بين إسرائيل ومصر في مجال الغاز الطبيعي، استعدادا لقرارات بشأن الصادرات التي يجب اتخاذها قريبا”.

وأضاف “التعاون بين الدولتين سيعزز الاقتصاد، ويرفع من رفاهية مواطني دولة إسرائيل، كما أنه يدعم الاستقرار الإقليمي. سأواصل العمل من أجل التوسع في مجالات الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة والهيدروجين وتخزين الطاقة”.

وتُعَد مصر والأردن الوجهة الرئيسة لصادرات الغاز الإسرائيلي، من خلال خطوط الأنابيب المرتبطة بكلا البلدين العربيين، إذ يستعمله الأردن في تأمين احتياجاته الداخلية، في حين تعيد مصر تصديره إلى الخارج بعد إسالته.

وفي يونيو/حزيران 2022، وقّعت إسرائيل ومصر والاتحاد الأوربي في القاهرة مذكرة تفاهم لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوربا، وسط مساعي الاتحاد لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي في ظل الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا.

