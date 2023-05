حريق مستودع أغذية في أوديسا.. روسيا تكثف ضرباتها على أوكرانيا قبل احتفالات يوم النصر

قال مسؤولون اليوم الاثنين إن روسيا شنت موجة من الضربات الجوية بالطائرات والطائرات المسيرة والصواريخ على كييف ومدن أوكرانية أخرى.

وتكثف موسكو هجماتها قبيل عطلة يوم النصر الذي تحتفل فيه بهزيمة ألمانيا النازية في عام 1945.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن ما يصل إلى 16 ضربة صاروخية استهدفت مدن خاركيف وخيرسون وميكولايف وأوديسا، بالإضافة إلى تعرض مواقع أوكرانية ومناطق مأهولة بالسكان لنحو 61 ضربة جوية و52 قذيفة صاروخية.

وقال الجيش إن الدفاعات الجوية الأوكرانية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا وعددها 35 طائرة من طراز شاهد إيرانية الصنع.

وأفاد رئيس بلدية كييف بأن 5 أشخاص على الأقل أصيبوا في العاصمة الأوكرانية، كما لحقت أضرار بمستودع وقود وبسيارات وأبنية وبنية تحتية.

وقال الجيش “للأسف، سقط قتلى وجرحى من المدنيين وتهدمت مبان شاهقة ومنازل ولحقت أضرار بالبنية التحتية المدنية”.

واشتعل حريق في مستودع مواد غذائية بمدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود.

وتأتي الهجمات الجديدة بينما تستعد موسكو لاستعراض يوم النصر غدا الثلاثاء، في مناسبة مهمة للرئيس فلاديمير بوتين الذي استحضر روح الانتصار السوفيتي على ألمانيا النازية متهما أوكرانيا بأنها في قبضة نوع جديد من الفاشية.

وتقول أوكرانيا وحلفاؤها إن الاتهام ذريعة لا أساس لها للحرب الروسية التي انطلقت في فبراير/ شباط 2022، وتسببت في أكبر صراع في أوربا منذ الحرب العالمية الثانية وأسفرت عن مقتل الآلاف وإجبار الملايين على الفرار من البلاد.

وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني في منشور على تيليغرام “يجب أن نكون دائما مستعدين لغدر العدو وللدفاع”.

وقال الجنرال الأوكراني الذي يقود الدفاع عن مدينة باخموت المحاصرة إن روسيا كثفت قصفها على أمل الاستيلاء عليها بحلول غد الثلاثاء، بعد أن تخلت مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر على ما يبدو عن خطط الانسحاب منها.

It was a tough night for Kyiv and Odesa.

While Kyiv was attacked by drones, russia launched X-22 missiles on Odesa.

One of the missiles hit a food depot. The guard was found dead in the morning and several people are injured.

Again russian ‘precise’ missiles. pic.twitter.com/zFIuQxs8iy

— Liubov (@Liubovmeanslove) May 8, 2023